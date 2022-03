Recomendaciones para salir a la calle con los niños

Ya existe fecha para el desconfinamiento de los más pequeños. Tal y como anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado sábado, los niños podrán salir 'con condiciones' a la calle, y será desde el próximo domingo, 26 de abril. Aunque el presidente planteó que, en un principio, la medida se aplicase a los niños hasta 12 años, finalmente serán los menores hasta 14 años y acompañados de un adulto, su cuidador. De hecho, los adultos podrán acompañar hasta un máximo de tres niños.

En un principio, las declaraciones de María Jesús Montero generaron una gran controversia, al asegurar que las únicas salidas que podrían hacer los pequeños serían, solamente, para realizar "las actividades ya contempladas bajo el estado de alarma", como por ejemplo, ir "al supermercado o a la farmacia". En cambio, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, rectificaba la postura del Gobierno más tarde, desvelando, la misma noche del marte, que desde el domingo, sí estarán permitidos los paseos cortos, siempre que los pequeños vayan acompañados de un adulto. Una medida que la Asociación Española de Pediatría ha celebrado.

Con esta medida, el Gobierno buscaba aliviar la situación de los más de 8 millones de niños españoles que permanecen en casa desde que se decretó el estado de alarma el pasado 14 de marzo y comenzó la cuarentena, según datos de la organización 'Save the Children'.

Para averiguar qué pautas debemos seguir a la hora de salir al exterior con los más pequeños, nos hemos puesto en contacto con la doctora María García-Onieva, secretaria de la Asociación Española de Pediatría (AEP) y pediatra de Atención Primaria.

Antes de salir, explicarles muy bien qué significa esta salida

Lo primero que debemos explicar a los niños es lo que implica esta salida. Desde el punto de vista de la doctora, es necesario detallarles "que no se trata una vuelta a la normalidad, viendo a amigos y familiares o yendo al parque. Es más un corto paseo, disfrutando en familia y comentando cosas divertidas. Asimismo, deben saber que si no respetan las normas, no podrán salir al día siguiente".

Mascarillas y guantes, ¿sí o no?

"La necesidad de llevar mascarillas va a depender de lo que digan las autoridades, y el uso de guantes puede ser posible en los más mayores, pero no en los más pequeños", en palabras de María García-Onieva.

El ministro de Sandidad, Salvador Illa, ha hablado hoy de 3 prioridades: mantener la distancia interpersonal (de 2 metros aproximadamente, y como mínimo, 1 metro), lavarse con frecuencia y mantener una higiene estricta, y ha añadido una recomendación extra: el uso de mascarillas higénicas, "en caso de que no se cumplan las anteriores medida", en referencia a la distancia y a la frecuencia de higiene, que la doctora García-Onieva ha destacado como esenciales.

Además, el vicepresidente segundo del Gobierno ha especificado que los menores que tengan fiebre o presenten síntomas no podrán salir a la calle.

Frecuencia y duración

Tanto 'Save the Children' como la doctora María García-Onieva, hablaban de que lo ideal "sería una salida diaria de no menos de media hora, y lo razonable sería una hora", y finalmente, así será.

Tras lo anunciado hoy por Pablo Iglesias y Salvador Illa, será una salida diaria para dar paseos y jugar, en un radio de 1 kilómetro de distancia de la vivienda habitual, pero no podrán ir a los parques ni usar juegos infantiles comunes. A este respecto, Pablo Iglesias ha explicado que sí están permitidos los juguetes, y ha hablado de "una pelota o un patinete".

Se prevé que el horario sea desde las 9 a las 21 horas, procurando evitar las 'horas punta' para evitar contagios.

Protocolo ‘de vuelta a casa’

Una vez regresen al hogar, lo más importante es que se laven las manos, "y tendremos que recordarlo con ellos", apunta la doctora.

A continuación, habrá que limpiar las suelas de los zapatos o las ruedas del carrito con lejía diluida, a pesar de que no exista una evidencia clara de que el coronavirus pueda estar en el suelo tanto tiempo.

María García-Onieva también hace un llamamiento a la tranquilidad, puesto que "el contagio es difícil si los niños no han estado en contacto con otros adultos ajenos a la familia y no han tocado nada".

¿Qué beneficios supondrá esta pequeña salida para los más pequeños?

"Probablemente, algunas familias no quieran salir todavía de sus casas con los niños", matiza la doctora. Sin embargo, afirma que para los pequeños "poder ver el sol, tomar el aire, andar, aunque no sea grandes distancias, les hará recordar lo que en ellos es habitual: el movimiento al aire libre".

Les va a ayudar a empezar a 'normalizar' su vida, y además, descubrir cosas que en el día a día no podían ver. "Los padres pueden conseguir que estas salidas sean didácticas, divertidas al ir a comprar el pan o a la farmacia".

