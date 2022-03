'El Mago de Oz' y otros cuentos infantiles clásicos que hablan de resistencia

La crisis sanitaria por el coronavirus está sacando la fortaleza interior de muchos de nosotros. En momentos tan delicados como los que estamos viviendo, es más importante que nunca resistir, sobreponerse a los momentos negativos y sacar enseñanzas positivas que nos ayuden en el futuro. Los pequeños de la casa, aunque en muchas ocasiones no comprendan qué sucede, sí pueden experimentar miedo ante una situación que también es nueva para ellos: no poder salir de casa. Los niños pueden preguntarse el motivo por el que no pueden salir a jugar al parque, ir a visitar a sus abuelos o acudir al colegio. Para que los menores sepan gestionar los momentos negativos y también salgan reforzados de la cuarentena, te presentamos cinco libros que hablan de resistencia, de personajes que disfrutan de finales felices después de pasar por situaciones difíciles.

El Mago de Oz

En El Mago de Oz, el libro de Lyman Frank Baum, Dorothy y su perro Totó crecen como personas y adquieren valores en su convulso viaje a través de un país fantástico junto a sus nuevos amigos: un espantapájaros, un hombre de hojalata y un cobarde león. Este cuento infantil presenta temas tan importantes como la superación de las dificultades, la búsqueda de la felicidad, la aceptación propia, la amistad… En él encontramos frases muy apropiadas para los tiempos que corren, que pueden dar a los más pequeños una visión positiva del aislamiento: "Por más triste y gris que sea nuestro hogar, la gente de carne y hueso prefiere vivir en él y no en otro sitio, aunque ese otro sitio sea muy hermoso. No hay nada como el hogar".

La Cenicienta

La Cenicienta es uno de los cuentos de Disney más conocidos, una historia de superación con final feliz. La protagonista resiste la maldad de su familia, que la desprecia profundamente y, gracias a un hada Madrina, termina siendo afortunada junto a su príncipe azul. Un personaje resiliente, que no deja que una situación complicada termine con ella, y que deja algunas frases que pueden servir como mantra durante el periodo de aislamiento: "La vida no tiene que ser perfecta para ser maravillosa" o "Lo que hoy te duele, mañana será un recuerdo". Frases positivas que hacen referencia a que lo que ahora nos preocupa, como puede ser el confinamiento, cuando queramos darnos cuenta ya solo será un recuerdo. Un cuento que anima a los más pequeños a disfrutar de la vida, indiferentemente de las circunstancias.

El Principito

El cuento creado por el autor francés Antoine de Saint-Exupéry es un indispensable en la mesilla de noche de los más pequeños de la casa (y también de los mayores). Una obra de 1943 que derrocha magia y que presenta a un pequeño príncipe que se enfrenta a un mundo imaginario que en realidad es un reflejo del nuestro. Un libro para reflexionar en familia gracias a las metáforas que utiliza y para ayudarnos a ver la belleza en cualquier rincón, incluso si estamos aislados en nuestros hogares. Un cuento para comprendernos a nosotros mismos y a lo que nos rodea, permitiéndonos equivocarnos: "Caminando en línea recta no puede uno llegar muy lejos". Una lectura que puede ayudar a enseñar a los más pequeños que estos meses solo son una curva en el camino y que acabarán llegando lejos.

Los Tres Cerditos

Los Tres Cerditos ayudará a explicar a los pequeños de la casa cómo en situaciones difíciles hay que esforzarse y ser solidario. El tradicional cuento narra la historia de tres hermanos que, tras independizarse, construyen cada uno su casa con distintos materiales: uno de paja, el otro de madera y el tercero de ladrillos. El lobo consigue derribar las dos primeras viviendas porque los materiales eran frágiles pero no logra entrar en la última. Los hermanos se salvan gracias a que el que había usado ladrillos, que era el que más se había esforzado, les deja entrar en su hogar. Una lectura para enseñar que incluso en tiempos complicados hay que ser solidario y que, apoyándonos los unos en los otros, conseguiremos superar todas las dificultades.

El Patito Feo

El protagonista de El Patito Feo es todo un ejemplo de resistencia y superación. El Patito Feo, que resulta que ni era un pato ni era feo, es rechazado por sus hermanos e incluso por su madre, pero aún así no pierde las ganas de vivir y acaba descubriendo que en realidad es un precioso cisne. El cuento de Hans Christian Andersen permite trabajar con los más pequeños la autoestima, la superación de las dificultades, la aceptación de nosotros mismos y los demás. Un cuento que enseña que, a pesar de las dificultades que tengamos y a las personas que tengamos en nuestra contra, hay que seguir adelante porque acabaremos convirtiéndonos en cisnes.