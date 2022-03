Esta semana, con tu revista ¡HOLA!, el nuevo especial de 'Niños y madres con estilo'

Son hermanas, mejores amigas y, sí, también madres. Por eso no sorprende que Carla y Caritina Goyanes se hayan convertido, junto a sus hijos, en las protagonistas del editorial de portada del especial 'Niños y madres con estilo' primavera-verano 2020 que este miércoles podrás conseguir con la revista ¡HOLA!. En este número, las dos hermanas reflexionan sobre la maternidad, los malabares que deben hacer para pasar el máximo tiempo posible con sus hijos o cómo tratan de buscar planes para que los niños disfruten de la naturaleza. Pero también sobre la forma en que ha cambiado la vida de Carla tras convertirse en madre de familia numerosa o cómo era la relación entre ellas cuando eran pequeñas. Un bonito reportaje en el que ambas disfrutan de un día de sol radiante junto a sus familias. Pero las dos hermanas no son las únicas que posan en las páginas de este número especial.

En estas páginas, Alejandra de Rojas nos muestra la habitación de su hijo Pepe. "Quería que fuese un cuarto de niño, no de bebé, y huir de los estereotipos. No soporto las paredes pintadas de nubes", explica Alejandra. Un rincón lleno de detalles y recuerdos familiares que recorre mientras desvela lo que ha supuesto para ella y su marido ser padres por primera vez. "Me tomo la maternidad como una lección de vida y como una gran responsabilidad. Pepe es un lienzo en blanco y quiero que sea mi mejor versión", añade.

En el nuevo especial 'Niños y madres con estilo' también descubrirás la nueva e inesperada afición de Paul McCartney. El artista, que puede presumir de tener sesenta discos de oro y más de cien millones de álbumes vendidos, tanto en solitario como con The Beatles, se lanza ahora al mundo de la literatura infantil con Ey, Superabuelo, un libro que promete convertirse en otro récord de ventas. Además, el chef Nino Redruello posa con su mujer y sus hijos en un reportaje en el que no solo habla de familia y trabajo, también de alimentación infantil. Y como no podía ser de otro modo, en las páginas de este especial encontrarás lo último en tendencias infantiles: vaqueros, estilo safari, inspiración marinera… Todo lo que necesitas saber para que tus hijos vayan siempre a la última.