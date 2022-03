¿Puedo vacunar a mi hijo durante la cuarentena?

Nos encontramos ante una situación excepcional y sin precedentes. El coronavirus SARS-CoV-2, responsable de la enfermedad Covid-19, ha provocado que la atención primaria y los centros de salud de nuestro país se encuentren sometidos a una gran presión, y las autoridades nos recuerdan que si nuestro estado de salud es bueno, no debemos acudir a ellos. Dadas estas indicaciones, es lógico que muchos padres y embarazadas estén preocupados y se pregunten qué ocurre con el calendario de vacunación. ¿Se ve interrumpido? ¿Hay que esperar a que todo vuelva a la normalidad?

Para despejar todos estos interrogantes, hemos contactado con el doctor Francisco Álvarez, coordinador del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría, quien afirma que aunque hemos de "cumplir con lo que manda el Gobierno, que es quedarse en casa, no podemos olvidar las vacunaciones de ciertas personas porque son muy importantes. Están previniendo enfermedades para las que, al fin y al cabo, tenemos vacuna, no como para el coronavirus, que todavía no la tenemos".

Vacunas sí, pero sólo en casos prioritarios

Desde el Ministerio de Sanidad, se ha informado que el calendario de vacunación se mantendrá en los siguientes casos, considerados prioritarios:

Niños hasta los 15 meses de edad (incluidos), "garantizando especialmente la primovacunación a los 2 y 4 meses de edad, y la primera dosis de triple vírica a los 12 meses".

(incluidos), "garantizando especialmente la primovacunación a los 2 y 4 meses de edad, y la primera dosis de triple vírica a los 12 meses". Mujeres embarazadas . Ahora que ya ha pasado la campaña de la gripe, es muy importante la de la tosferina “para evitar la tosferina grave en el lactante”, detalla Francisco Álvarez. "En el año 2015, se murieron muchos lactantes menores de 3 meses debido a esta infección, y a partir de 2016, todas las Comunidades Autónomas introdujeron esta vacuna. 80 de cada 100 embarazadas se vacunan y queremos llegar al 100% porque no se trata de un problema menor, y la vacuna es el método más eficaz".

. Ahora que ya ha pasado la campaña de la gripe, es muy importante la de la “para evitar la tosferina grave en el lactante”, detalla Francisco Álvarez. "En el año 2015, se murieron muchos lactantes menores de 3 meses debido a esta infección, y a partir de 2016, todas las Comunidades Autónomas introdujeron esta vacuna. 80 de cada 100 embarazadas se vacunan y queremos llegar al 100% porque no se trata de un problema menor, y la vacuna es el método más eficaz". Poblaciones con riesgo elevado de cualquier edad , especialmente personas en tratamiento con eculizumab y trasplantados. Se valorará el riesgo-beneficio de acudir al centro sanitario específico, priorizando las medidas de aislamiento físico.

, especialmente personas en tratamiento con eculizumab y trasplantados. Se valorará el riesgo-beneficio de acudir al centro sanitario específico, priorizando las medidas de aislamiento físico. La vacunación en brotes epidémicos y postexposición no demorable.

Las vacunas se pondrán en el centro de salud o en el hospital, en la Unidad de Medicina preventiva. "En esta pandemia del coronavirus, la mayoría de centros de salud de España se ha organizado para que de una forma u otra esto se pueda cumplir", asegura el experto.

¿Cuál es el procedimiento?

Nunca acudir al centro de salud. Tenemos que llamar. Las unidades administrativas siguen trabajando. Desde allí nos darán las pautas o bien se pondrá en contacto con nosotros el pediatra o enfermero que nos lo indicará. Después, nos darán una cita para que acudamos cuando estén solos, y puedan hacer estas vacunaciones en un sitio limpio.

En ciudades como Madrid, que está muy agobiada por el coronavirus, es posible que algún centro de salud demore las vacunaciones. De ser así, los padres tienen que mantener la calma y seguir en contacto telefónico con el centro de salud para que en el momento en que se pueda retomar las vacunaciones, vayan a vacunarse. Todo esto depende de cada punto de España, por eso es muy difícil dar una pauta general.

Y si no me contestan en mi centro de salud, ¿qué hago?

Todas las gerencias de atención primaria de toda España deben tener una organización. Hay sitios en los que, por ejemplo, cierra un centro de salud, pero lo concentran en otro.

Si te dicen que ellos no van a hacer las vacunaciones, esa gerencia tiene que tener previsto que si no va a ser posible hacerlo allí, debe realizarse en otro centro. Las normas que nosotros -la Asociación Española de Pediatría- mandamos son las mismas que las del Ministerio de Sanidad. Por tanto, todos los centros de todas las Comunidades Autónomas deben estar preparados para atender esta cuestión.

Si no nos cogen el teléfono, hemos de insistir. Si finalmente nos resulta imposible contactar con ellos, podemos hablar con la gerencia de atención primaria de nuestra zona, donde también nos podrían informar.

Claro que la atención varía en función de la zona. Por ejemplo, si se trata de un pequeño centro en una zona rural, probablemente, no sólo se podrá vacunar a los menores de 15 meses, sino hasta los 14 años, que entra en el calendario. Porque seguro que tienen pocos niños y podrán separarlos lo suficiente para que no estén en contacto.

En cambio, en un sitio urbano, a lo mejor no pueden porque los han derivado a otros sitios. Así que lo mejor es llamar e informarse.

Si nos retrasan la vacunación, calma

Hay que estar tranquilos. Las vacunas se van a recuperar. En nuestro país, con estas coberturas tan altas de vacunación estamos protegidos, así que no pasa nada si durante el estado de alarma, se retrasa. En cuanto pase todo, se retomarán inmediatamente, al igual que la actividad diaria del centro de salud.

No hay ninguna vacuna a la que se le esté dando prioridad

Dentro de los grupos prioritarios anteriormente nombrados, todas las vacunas son fundamentales.

"Más importantes son las que se están iniciando a los 2 y 4 meses. Obviamente, nosotros, desde la Asociación Española de Pediatría, recomendamos que las vacunas que no son financiadas por el Ministerio, como la vacuna del rotavirus, la del meningococo B o la de los meningococos ACWY, también se administren", comenta Francisco Álvarez.

Esas vacunas podemos encargarlas, comprarlas en la farmacia e informar a nuestro centro. El día que nos avise de que podemos ir a vacunarnos, recogemos en la farmacia nuestra vacuna, la llevamos al centro, y allí nos las pondrán.

"Estas vacunas -las no financiadas- tampoco tienen por qué retrasarse", incide el doctor.

¿Qué ocurre si estoy embarazada y tengo coronavirus? ¿Puedo vacunarme?

No. "Si hay una persona con coronavirus, obviamente no puede moverse de su casa. Dependiendo de la gravedad de la enfermedad, estará en su hogar o en el hospital. Si tiene una enfermedad activa, tanto si es el coronavirus como otra, no se debe vacunar a alguien", afirma el médico.

"Si tenemos una fiebre muy elevada o una crisis asmática, una descompensación cardíaca… seremos vacunados cuando haya pasado la enfermedad", añade.

Lo mismo se aplica a los niños, hasta que no hayan pasado el coronavirus.

