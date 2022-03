Canciones para conseguir que los más pequeños se laven las manos

Las canciones infantiles siempre nos han acompañado, desde nuestra infancia hasta el día de hoy. Nadie duda del gran poder que la música ejerce sobre nosotros, capaz de levantarnos el ánimo en momentos difíciles e incluso de servir de estímulo a nuestro cerebro. Y si echamos la vista atrás, seguro que recordamos más de una composición que nos ayudó a aprender una valiosa lección. Ahora ha llegado el momento de volver a ellas para enseñar a nuestros pequeños una valiosa lección: la de lavarse las manos.

Tal y como nos advertían desde la Asociación Española de Pediatría, es esencial que los niños se laven las manos con frecuencia. Una tarea que, en ocasiones, se les puede olvidar. Para que esto no ocurra, os traemos unas canciones con las que lograréis no sólo que lo hagan, sino que se convierta en una tarea de lo más divertida. ¡No os las perdáis!

‘Lava tus manos’ de Green Family

Hace poco menos de un año, el cantante Alejo Stivel, miembro del icónico grupo de música ‘Tequila’, se dio cuenta de la responsabilidad de los compositores de música infantil. “La música tiene que entretener y emocionar, pero también tiene que enseñarnos algo”, señala. Y el resultado de esta reflexión hay sido un proyecto, ‘Green family’, dirigido a pequeños de 0 a 4 años, y al que ha dado forma gracias al grupo de medios especializado en conectar con el público juvenil en Youtube '2tube'.

En el canal que 'Green Family' tiene en esta plataforma, han colgado una canción, en inglés y en español, ‘Lava tus manos’, con la que buscan concienciar a los peques.

Los clásicos también se unen al movimiento

Desde Sésamo, el popular Elmo y su amiga Clara nos cantan ‘Lavado de manos’. Un pegadizo tema musical que nos advierte que “si tu salud quieres cuidar, tus manos tienes que lavar”. Además, nos dan importantes indicaciones como hacerlo antes de jugar, antes de comer, después de ir al baño…

Así no sólo recordarán lavarse las manos, sino los momentos cruciales en los que tienen que hacerlo.

Al ritmo del reino animal

De los creadores de ‘Baby Shark’, el tema infantil que arrasó en redes sociales y que con su divertido baile conquistó tanto a pequeños como mayores, llega ‘Lava tus manos’. Una canción que nos será de gran ayuda en nuestra ‘misión’.

Para conseguir que este mensaje llegue a los más pequeños de la casa, Pinkfong nos trae a unos animales de lo más entrañables, que además alertan de los gérmenes que se alojan en nuestras manos e incluso entre nuestros dedos.

La ‘Gallina pintadita’ pone las ‘manos a lavar’

La ‘Gallina pintadita’ es otro canal que tiene muchas canciones infantiles, y entre ellas, destaca ‘Las manos a lavar’. Otra canción muy pegadiza con la que lograremos que nuestros hijos se laven las manos, bailando y divirtiéndose.

‘Wash your hands’ –‘Lava tus manos’- de Hooray Kids Songs & Nursery Rhymes

¿Por qué no aprovechar la música para también practicar inglés? Este ‘Wash your hands’ de Hooray Kids Songs & Nursery Rhymes encantará a los niños. En esta ocasión, son las propias manos las que piden que, por favor, las laven, ya que “están muy sucias”.

Además, se darán cuenta de lo importante que es hacerlo gracias a Emma, Henry y su padre, que después de hacer varias tareas tienen las manos muy poco limpias.

If you’re happy and you know it… ‘Wash your hands!’

‘If you’re happy’ es uno de los grandes ‘hits’ de las canciones en inglés para niños pequeños. Seguro que en su colegio la ha cantado más de una vez. Así que os proponemos que cambiéis un poco la letra. En lugar de cantar aquello de ‘If you’re happy and you know it… Clap your hands!’ –‘Si eres feliz y lo sabes… ¡da palmas!’-, sustituir ese ‘Clap your hands’ por ‘Wash your hands’ –‘Lava tus manos’-. De este modo, le será mucho más fácil acordarse, y se aprenderá la nueva versión en un tiempo récord.

Los ‘StoryBots’ de Netflix tampoco fallan

Netflix no sólo triunfa entre los mayores, y los ‘StoryBots’ dan fe de ello. Estos divertidos y coloridos robots de Netflix Jr. muestran a los pequeños cómo lavarse las manos de forma adecuada, y además, les inciden en “no apresurarse” y que se tomen su tiempo.

