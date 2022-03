Canciones de todos los tiempos para dormir a tu bebé

La música para bebés ha cambiado. Mejor dicho, los padres hemos cambiado el concepto de música para bebés por melodías capaces de inducir el sueño de los pequeños y nuestros recuerdos al mismo tiempo. Escuchar música con nuestros hijos, además de compartir un momento único y entrañable, es una manera de iniciarlos en esta disciplina y de enseñarles a disfrutar del arte y sus beneficios.

Hasta hace poco, hablar de música para bebés era contar historias de una granja, de pollitos traviesos que desobedecieron las indicaciones de su madre o de patitos que aprendieron a nadar. El mundo infantil, en ocasiones, parecia reducirse a animales, animalitos y más animales. Pero ahora podemos ampliar la oferta musical ya que los niños pueden apreciar cualquier estilo.

Rock para niños

La música que escucha un adulto tiene algunos beneficios para los pequeños. Cuando ellos perciben que nuestro estado de ánimo cambia al oir una canción por la radio quieren disfrutarlo con nosotros. Seguramente tu hijo baile cuando escuche esa melodía que a ti te gusta especialmente. Es un gesto natural hecho para agradar, porque busca compartir contigo esa sensación de felicidad que la canción te produce. Es como hacer un viaje relámpago a tu juventud con tu pequeño en brazos.

La música tiene el poder de estimular nuestros sentidos, elegir la melodía adecuada puede ayudarnos a dormir, pero también acompañarnos de viaje, ser parte de un rato en la cocina o mientras ayudamos a nuestros hijos con la tarea del colegio. Para esos momentos existen versiones maravillosas de clásicos del rock y el pop. “Girl just want to have fun” de Cindy Lauper, “Celebration” de Kool and the Gang por mencionar algunas canciones súper conocidas que animan cualquier momento del día. Combinar música infantil con clásicos del pop y el rock, adaptados para niños, es una buena manera de compartir con tus hijos gustos y sensaciones.

Los Beatles para dormir

Algunos o muchos clásicos del rock y el pop han sido versionados para niños y bebés. En Internet encontrarás cientos de canciones disponibles adaptadas a melodías infantiles. De hecho, los propios dibujos animados han introducido canciones para bebés que rompen el modelo tradicional. Son historias algo más extensas, con acordes más elaborados y variedad de instrumentos. Pixar y Disney hicieron lo mismo en cuanto al cine convirtiendo a las películas de animación en un género que también disfrutan los adultos.

Sin embargo, no hace falta buscar versiones para niños si lo que quieres es comenzar a enseñarle a tu hijo a disfrutar de la música. Muchas canciones de los Beatles cumplen todos los requisitos para convertirse en la mejor canción de cuna que un niño pueda tener para dormir. Sus mensajes de amor, paz e igualdad trascienden épocas idiomas y, a esta altura, son mantras que jamás pasarán de moda ni perderán significado.

Por qué deberías dormir a tu bebé con música

Cada vez que cantas, inventas una canción para tu hijo o simplemente haces palmas, inicias a tu hijo en la música. Además de enseñarle a disfrutar del arte generas en él cambios fisiológicos y psicológicos. Está comprobado que es una herramienta que fortalece el vínculo materno o paterno filial y que estimula la inteligencia emocional.

La música estimula la aparición de emociones que, según la edad de los niños, sirve para aprender a reconocerlas y gestionarlas. La música para bebés desarrolla la capacidad de atención, algo que con el paso de los años, favorece la concentración y mejora su rendimiento escolar. Además de los beneficios mencionados, la música estimula el razonamiento, ayuda a descubrir otras realidades y culturas. Es una manera de sentirnos a gusto, de encontrar felicidad en los pequeños detalles, de estimular el análisis, la reflexión y la memoria.

