Cuentos infantiles para ayudar a gestionar el miedo en los niños

Es normal que los niños no comprendan la situación de aislamiento que estamos viviendo por el coronavirus y se pregunten, con miedo, el motivo por el que no ven a sus abuelos, no van al colegio o no salen a jugar al parque con sus amigos. Todos los cambios generan una incertidumbre en los más pequeños de la casa, que desconocen a qué se enfrentan. Existen muchos recursos para acompañar a los menores en su angustia y, sobre todo, para ayudarles a superar sus miedos. Se pueden utilizar juegos, canciones, disfraces o cuentos como herramienta para que se sobrepongan a sus temores. Los monstruos, la oscuridad, la muerte o la enfermedad son algunos de los principales protagonistas de los miedos de los niños. Una emoción que se puede acentuar en situaciones delicadas y llenas de incertidumbre como la que se vive por el coronavirus. Proponemos cuatro libros que tratan el temor desde diferentes puntos de vista para que los menores comprendan esta emoción y no dejen que el miedo controle sus acciones.

Monstruosa sorpresa, de Édouard Manceau

Una manera divertida de afrontar los miedos. El ilustrador Édouard Manceau propone derrotar a un terrible monstruo utilizando una herramienta muy poderosa de la que todos, niños y adultos, disponemos: las cosquillas. Un cuento que permitirá a los más pequeños aumentar la confianza en ellos mismos y vencer cualquiera que sea su miedo. Un texto adaptable al temor al aislamiento o a la enfermedad, práctico y necesario en tiempos de cuarentena. Una buena idea de lectura para antes de dormir.

Edad recomendada: 3 - 5 años

3 - 5 años Editorial: Bruño

Bruño Precio: 15 €

Hay un monstruo en la oscuridad, de María del Mar Asensio

Trabajar las emociones como herramienta para superar nuestros miedos. Ese es el objetivo de este cuento de María del Mar Asensio que se centra en el miedo a la oscuridad aunque puede ser aplicable a cualquier temor. Especialmente destinado a los niños que sufren pánico a dormir con la luz apagada, algo que se ha podido acentuar por el aislamiento. En el libro, el miedo irá transformándose poco a poco en alegría a través de un ejercicio que la autora descubrió durante un curso de Programación Neurolingüística. Además, el cuento permite al final dibujar una divertida criatura para que los menores se quiten de la cabeza la imagen de monstruo feo y terrible.

Edad recomendada: 3-6 años

3-6 años Editorial: Editorial SoldeSol

Editorial SoldeSol Precio: 16 €

El abrigo de Pupa, de Elena Ferrándiz

Un libro muy cuidado con un relato de superación y valentía. Destinado a niños entre 6 y 8 años, presenta el miedo de una forma más explícita, como un peso con el que tenemos que cargar. Pupa, la protagonista, se pone cada mañana el abrigo de los miedos, que incluye el temor al futuro, a la soledad, al amor y a los demás. Hasta que un día se cansa de soportar tanto peso y se libera de ellos. Un cuento que anima a los menores a dejar de lado el miedo que nos paraliza a través de imágenes realizadas con lápiz, textura acrílica, tinta y retoque digital.

Edad recomendada: 6-8 años

6-8 años Editorial: Thule ediciones

Thule ediciones Precio: 12 €

El libro valiente, de Moni Port

Los niños sienten miedo ante situaciones que les producen inseguridad, como puede ser la cuarentena a la que estamos sometidos. El libro valiente busca acercar a los más pequeños al origen de sus miedos para aprender a vivir con ellos y descubrir qué significa ser valiente. Lo hace a través de un repaso sobre los diferentes tipos de temores (arañas, agua, oscuridad…) y las variadas maneras que tenemos los humanos de reaccionar ante él.

