‘Come y crece’, una guía de alimentación saludable para los más pequeños

Los anuncios de alimentación más vistos por los menores de 4 a 12 años en España están relacionados con productos de escaso valor nutritivo. Así lo desvelaba un estudio elaborado por dos investigadoras de la Universidad Oberta de Catalunya y una de la Universitat Pompeu Fabra, que destacaba, además, que suelen relacionar el consumo de estos alimentos con la diversión, la felicidad, la aventura y el éxito.

Ahora que nos encontramos inmersos en esta situación excepcional, y vamos a pasar más tiempo en casa, resulta vital cuidar la alimentación de los más pequeños. Una buena forma de lograrlo puede ser a través de la lectura, con el libro Come y crece –Eat and grow- (editorial Círculo Rojo), del doctor Luís López Tallaj.

El experto en medicina preventiva ha elaborado una pequeña guía de hábitos saludables, en inglés y castellano. Y aunque a simple vista, parece un colorido cuento dirigido al público infantil, se presenta como un auténtico manual para que tanto jóvenes como mayores se informen sobre cómo 'mimar' su cuerpo.

¿Cómo surgió la idea de escribir Come y crece?

El libro lo hice para mi hija, una niña de nueve años que vive en Estados Unidos. Cada vez que iba a visitarla, me decía que quería comer una pizza, una hamburguesa… Cuando le proponía un pescado en lugar de eso, ella me respondía: “No, papá, es que me encanta”.

Lee: Obesidad infantil, un problema más allá de la alimentación

Y ahí es cuando se dio cuenta de la inclinación de los niños hacia la comida rápida…

Desde temprana edad, vemos que incluso en los canales de televisión infantiles, aparecen anuncios de este tipo de comida, y son muy atractivos para los niños pequeños. Se quedan hipnotizados frente a la pantalla. El problema es que se trata de alimentos que carecen de cualquier tipo de valor nutricional, pero se presentan en envases muy llamativos para los jóvenes. Y lo mismo sucede con los refrescos y bebidas envasadas, que están llenas de azúcar o, en su defecto, edulcorantes.

Se trata de un problema actual. Los restos arqueológicos han demostrado que en el Paleolítico, cuando los seres humanos eran cazadores-recolectores, no tenían caries, osteoporosis…

¿Qué problemas puede causar una mala alimentación en los niños?

Muchos. Observamos el aumento de la obesidad infantil y adulta en todo el mundo. Se dice que una de cada siete personas es obesa. Y la obesidad desprende un sinfín de consecuencias que van a degenerar no sólo en un trastorno metabólico, sino que es un factor predisponente de cáncer, diabetes… Además, va a producir problemas renales y cardíacos. A la larga, ese niño, cuando llegue a la etapa adulta, no lo hará de manera sana.

Subrayo un dato importante: en los últimos 50 años, el exceso de consumo de azúcar ha sido responsable de 150 millones de muertes en el mundo.

Lee: Meriendas saludables para los más pequeños

Por tanto, con Come y crece, ¿quería crear una guía para todos esos niños que adoran la comida rápida? ¿Cuál era su objetivo?

Este libro va más allá de la alimentación. Quiere sentar las bases de un estilo de vida saludable, que los padres lo lean con sus hijos para que capten unos buenos principios y puedan mejorar su alimentación y su salud.

Entonces el libro no está dirigido sólo al público infantil…

Está dirigido a niños a partir de los seis años y hasta personas mayores. Está escrito en un lenguaje llano, que puede ser digerido por los niños, ilustrado como si fuera un cuento. Lo que es malo, como, por ejemplo, los azúcares y las gasas trans, aparece representado con una carita triste, mientras que lo bueno, como la fruta, con una cara sonriente.

Lee: Recetas saludables para cuando tienes a los niños en casa

Y también explica los grupos alimentarios, las vitaminas que puede encontrar en cada alimento…

El contenido que ofrece son unos principios básicos que no tienen edad. La mayoría de los adultos estamos corrompidos por nuestros hábitos y nuestra cultura, así que me pregunté qué podía hacer yo con los más pequeños. Se conoce que a partir de los seis años crean conciencia y recuerdan sus vivencias, por lo que me dije a mí mismo que iba a hacer un libro para explicarles qué es lo saludable y qué no, y que los padres se animasen a convencerlos.

¿Cuál es nuestro papel como padres?

Tenemos que mentalizarnos de que debemos preparar comidas más saludables. De esta manera, el niño rendirá más, se enfermará menos, y a la larga, los ministerios de salud de cada país se van a beneficiar porque no va a haber tanta demanda de servicios, y el presupuesto destinado para las enfermedades va a durar más tiempo.

Podemos enmendar la situación informándonos, estudiando y aplicando ese aprendizaje en los menús en el hogar.

Lee: Claves para una alimentación infantil sana y equilibrada

¿Qué acogida ha tenido?

Sí, todo el que lo ha visto, le ha gustado. De hecho tenemos un perfil en Instagram, @comeycrece, donde los niños han compartido con nosotros sus fotos y opiniones del libro. Incluso el año pasado nos dieron el premio ‘Moonbeam Children’s Book Awards’.