Consejos para educar a los pequeños en casa Con el cierre de colegios, a los niños les toca estudiar y hacer deberes en el hogar. Pero esto no significa que su educación se interrumpa. Te contamos cómo puedes lograr que continúe su aprendizaje

Ante una situación sin precedentes como la que estamos viviendo, es lógico que nos surjan muchas dudas, no sólo relacionadas con nuestra salud y la de aquellos que nos rodean. Otro asunto que también nos preocupa es la educación de los más pequeños, quienes, tras el cierre de colegios, se han visto obligados a permanecer en casa.

Sin embargo, nuestra preocupación no está del todo ‘justificada’. Tal y como nos explica Pilu Hernández, CEO del centro 'El pupitre de Pilu', lejos de lo que podamos imaginar, “los niños se adaptan rápido. Somos nosotros los que lo tenemos más difícil”. Por este motivo, el primer mensaje que lanza la educadora, llama a la calma: “debemos recordar que los niños son los primeros que perciben si estamos asustados”. Por tanto, es vital transmitirles la certeza de que esto es pasajero, y que tenemos que continuar nuestra vida ‘normal’ dentro de la excepcionalidad que nos ha tocado vivir.

Más allá de los libros

El primer consejo que nos da Pilu es la organización, más fundamental que nunca. “Debemos establecer una hora para levantarse, desayunar, comer… Y marcar unas normas que los niños tienen que obedecer”, señala.

No obstante, la educadora incide en que es el momento ideal para hacer todo aquello que antes no podíamos por falta de tiempo. Es decir, estar con nuestros hijos, y disfrutar como no hemos podido hacerlo antes. Por ello, nos anima a educarles, pero de una manera muy diferente a la que imaginamos.

Promover su currículum emocional . Ha llegado la hora de que aprendan -y se impliquen en- las tareas domésticas. Normalmente, cuando llegan a casa ya está la cama hecha, ¿pero quién ha sido el responsable? Podemos aprovechar estos días para mostrárselo, y descubrirles también el arte de hacer la cama o cocinar.

. Ha llegado la hora de que aprendan -y se impliquen en- las tareas domésticas. Normalmente, cuando llegan a casa ya está la cama hecha, ¿pero quién ha sido el responsable? Podemos aprovechar estos días para mostrárselo, y descubrirles también el arte de hacer la cama o cocinar. Salir con ellos al balcón a aplaudir . La profesora nos propone que salgamos al balcón con nuestros pequeños porque “es un momento de ánimo” y les transmite ilusión en estos días.

. La profesora nos propone que salgamos al balcón con nuestros pequeños porque “es un momento de ánimo” y les transmite ilusión en estos días. Menos pantallas . “No podemos pretender que en una situación excepcional, en lugar de ir al colegio, estén frente a un ordenador todo el tiempo”, explica con respecto a todas las tareas online que ahora mismo envían los docentes. Hay que estipular el tiempo que van a hacer uso de las mismas. Además, supone una desventaja para quienes no tienen acceso a la red, que quedan excluidos.

. “No podemos pretender que en una situación excepcional, en lugar de ir al colegio, estén frente a un ordenador todo el tiempo”, explica con respecto a todas las tareas online que ahora mismo envían los docentes. Hay que estipular el tiempo que van a hacer uso de las mismas. Además, supone una desventaja para quienes no tienen acceso a la red, que quedan excluidos. Ejercicio físico . Es fundamental tanto para los mayores como los pequeños moverse. Si no pueden hacer zumba o yoga porque no tienen acceso a Internet, una buena alternativa es bailar.

. Es fundamental tanto para los mayores como los pequeños moverse. Si no pueden hacer zumba o yoga porque no tienen acceso a Internet, una buena alternativa es bailar. El día no sólo es para los deberes. Pese a lo que se ha asegurado estos días y la ingente cantidad de deberes que se les manda, Pilu Hernández, insiste en que no es posible trasladar las horas del colegio a casa. Los padres están teletrabajando, por lo que no pueden supervisar sus deberes, y además, incide en que es contraproducente. “No estamos haciendo caso a la neurociencia, que nos dice que un niño menor de 11 años no puede hacer actividades de más de 15-20 minutos, y a partir de los 12, de más de 45 minutos”, apunta.

Con respecto a las horas que deben invertir en los estudios, Pilu propone entre media hora-una hora por la mañana y otra media hora-una hora por la tarde, en función de su edad. Lo que sí es común para todos es el repaso de contenidos anteriores, que ya hayan dado en clase, y no de nuevos contenidos, para afianzar lo aprendido.

Para los niños de Infantil , de 3 a 5 años: recomienda actividades de creatividad.

, de 3 a 5 años: recomienda actividades de creatividad. Niños de Primaria , de 1º de Educación Primaria a 1º de ESO: deben hacer sus deberes, y aconseja actividades como el reloj digital.

, de 1º de Educación Primaria a 1º de ESO: deben hacer sus deberes, y aconseja actividades como el reloj digital. A los niños de 2º ESO en adelante hay que tratarles como adultos. “Es importante fomentar los hábitos culturales como la lectura o las visitas virtuales al museo…”. Pero ellos se organizan sus deberes.

