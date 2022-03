Coronavirus: cómo explicar a los niños esta nueva situación

Miles de niños de Madrid, La Rioja y Vitoria se encuentran estos días ante una situación excepcional: no tienen que ir al ‘cole’. Como medida de freno a la expansión del coronavirus, las escuelas han cerrado sus puertas, y por tanto, tienen que quedarse en el hogar.

Pero no sólo les afectará esta alteración de su rutina, sino el alarmismo y el caos que se está creando a su alrededor. “Al no haber vivido en la historia contemporánea una realidad como ésta, el desconcierto no es sólo para los niños, también para los adultos”, afirma la psicóloga escolar y psicóloga de UIC Barcelona Blanca Batllori, quien nos ha explicado cómo podemos explicarles estas nuevas circunstancias a los más pequeños.

Transmitirles calma y tranquilidad

La psicóloga afirma que lo más importante es que los adultos transmitamos calma y serenidad a los niños, intentando racionalizar la situación al máximo. Para ello, se sirve de un ejemplo muy sencillo: “cuando un niño de entre 1 y 5 años se cae, lo primero que hace es mirar cuál es la reacción de su madre o padre”. Es decir, para ellos nuestra reacción es fundamental, por lo que debemos evitar exagerar o adelantarnos a las circunstancias, ya que lo único que lograremos con esto es “crear más psicosis”.

En el caso de los pequeños de Primaria y Secundaria, al tener más edad y madurez, podrán comprender mejor lo que sucede. “Les podemos explicar que es una enfermedad contagiosa, pero indicándoles que la mayoría se curan, que nuestro sistema sanitario es muy bueno y es capaz de atender a todos los enfermos”.

Es más, afirma que para que les resulte más sencillo, podemos valernos de un ejemplo cercano que hayan vivido, como la varicela. De este modo, entenderán que “al igual que en el colegio, cuando alguien la tiene se queda en casa para no contagiar a sus compañeros y a los profesores, con el coronavirus ocurre algo parecido”. Nuestro objetivo es procurar que no se extienda, y para evitarlo debemos seguir medidas de precaución como lavarnos las manos, toser tapándonos con el codo… Eso sí, sin alarmarles, puesto que “si nosotros mostramos preocupación excesiva, aumentará su ansiedad”. Y tampoco podemos permitir que se convierta en una obsesión en los niños.

Intentar mantener sus rutinas dentro de lo posible

“Dentro del caos en el que nos encontramos, porque nunca hemos vivido una situación igual, debemos intentar mantener las máximas rutinas posibles”, detalla la psicóloga. Es decir, evitar que los niños perciban esta situación como unas “vacaciones adelantadas, que se van a sumar a la Semana Santa”, ya que, además, “tampoco sabemos cuánto se va a alargar”. Para conseguirlo, nos recomienda:

Establecer un horario , al igual que cuando van al colegio.

, al igual que cuando van al colegio. Marcarles unas tareas , en función de su edad. Los más mayores seguro que tienen deberes, mientras que los de menos edad pueden dibujar, pintar… El propósito es que realicen actividades que se asemejen a lo que hacen diariamente en el colegio.

, en función de su edad. Los más mayores seguro que tienen deberes, mientras que los de menos edad pueden dibujar, pintar… El propósito es que realicen actividades que se asemejen a lo que hacen diariamente en el colegio. Salir al parque y practicar ejercicio físico , eludiendo cualquier tipo de aglomeración .

, cualquier tipo de . Remarcarles que no son unas vacaciones , que pueden jugar a videojuegos y ver la televisión todo el día.

, que pueden jugar a videojuegos y ver la televisión todo el día. Normalidad y tranquilidad . Cuanto más normalicemos esta situación rara, más pronto saldremos de ella, y la psicóloga anima a “reorganizar este desorden de la mejor manera”.

. Cuanto más normalicemos esta situación rara, más pronto saldremos de ella, y la psicóloga anima a “reorganizar este desorden de la mejor manera”. No permitir que el coronavirus se convierta en un tema recurrente de conversación. Vivimos rodeados de información, por lo que es muy complicado “aislarles”, pero con mucha calma, hemos de procurar que ellos puedan volver, poco a poco, a su vida cotidiana, y “que se preocupen más de su examen de matemáticas que del coronavirus”.

Así, siguiendo estas pautas, lograremos que los niños recuperen un poco de la normalidad perdida. "No tenemos seguro hasta cuándo se va a alargar, así que la clave será intentar reorganizar el desorden de la mejor manera", en palabras de Blanca Batllori.

