El manual de la invitada perfecta, en versión mini

Apenas comienza la primavera, un sinfín de citas y eventos se concentran en nuestra agenda. El buen tiempo, el sol y los días más largos traen consigo muchas ganas de celebrar. Bodas, bautizos y comuniones, las conocidas como BBC, se nos juntan a casi todos en estos meses del calendario. Y si para los mayores es un quebradero de cabeza cada vez que recibimos una invitación: cómo atinar con el estilismo, no repetir, seguir las tendencias del momento, por no hablar del pavor a coincidir con alguien con el mismo modelito… cuando en la familia también hay niños, la mayoría nos planteamos las mismas cuestiones: ¿Cómo vestirlos para esta ocasión especial? ¿Pueden estar guapos y cómodos a la vez? ¿Es posible que no parezca que van disfrazados?

Para dar respuesta a estas dudas que le surgen a la mayoría de padres en estas fechas, la firma de moda infantil Abel & Lula, una nueva línea Premium del grupo Mayoral, presenta una colección de ropa de ceremonia donde las niñas son las grandes protagonistas. El objetivo es hacer de las ocasiones especiales, momentos aún más especiales. Para los diseños de esta temporada Primavera/Verano 2020 se han inspirado en mujeres que fueron relevantes en diferentes campos artísticos, como Frida Kahlo, Anaïs Nin o Greta Garbo, entre otras, y que, gracias a su tesón, entusiasmo y amor por su trabajo consiguieron destacar y dejar su huella en el mundo de las artes. Los tejidos son livianos, acorde a las altas temperaturas de la estación: tules, organzas, encajes, linos, voiles…. La colección la conforman vestidos, faldas, pantalones, chaquetas y accesorios en rafia, como bolsitos y sombreros, ideales para vestir en todas esas ocasiones especiales donde la actitud es chic, pero sin que las pequeñas pierdan la naturalidad y espontaneidad que las caracteriza. Este es el manual de uso que propone Abel & Lula para conseguirlo:

Blanco y encaje

Los colores neutros blanco, crudo y arena, y los acabados más de vestir, como el encaje o los bordados, son una apuesta ganadora en los looks de ceremonia. Unas sandalias en un tono metalizado y una delicada diadema completan el dress code de las invitadas más pequeñas. Una reinterpretación del estilo boho, en clave sofisticada, que siempre es un acierto, sobre todo si la ceremonia es en el campo o cerca del mar, o si la niña es parte del cortejo nupcial.

Bouquet floral

Los vestidos estampados, con las flores como protagonistas, y los colores vibrantes e intensos dan todavía más alegría a un día de celebración que ya de por sí es feliz. Los escotes y aberturas en la espalda, y las faldas con volumen acentúan todavía más el efecto bouquet del tejido. Un tocado o corona de flores, combinado en los mismos tonos y texturas del vestido, suma dulzura y feminidad al estilismo.

Estilo provenzal

La campiña del sureste de Francia es una fuente inagotable de inspiración, no solo en las pasarelas de mayores, también en la ropa de ceremonia de las niñas. El amarillo, que recoge toda la fuerza del sol, los tejidos bordados y unas aplicaciones estratégicas de flores, tanto en el vestido como en los accesorios, aportan esa reminiscencia rural que tanto favorece a las pequeñas. Como complementos, los bolsos y sombreros de rafia pueden ser una gran y delicada idea.

