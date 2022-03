¿Puede influir la personalidad de tu signo del Zodiaco en el tipo de educación de los hijos?

La predisposición, la paciencia y las normas que impones en casa pueden estar relacionadas con tu signo zodiacal y las principales características de este. No desesperes, con ganas y tenacidad puedes cambiar todo lo que no funciona en el vínculo materno filial.

Aries (21 de marzo - 20 de abril)

Eres impaciente e impulsiva. Estas características no son de gran ayuda al momento de aplicarlas con niños. Sin embargo, si aprendes a controlarlas y contar hasta 10 puedes ser una madre cariñosa y empática. Muchas veces reaccionas con voces o castigos desmesurados, producto del enfado del momento. Muestra tu cara más amable con tus hijos para que puedan confiar en ti.

Tauro (21 de abril - 21 de mayo)

Puedes tener tus puntos inamovibles en la educación de tus hijos, pautas que no quieres que falten en tu hogar, ni en la enseñanza cotidiana. Sin embargo, eres de las madres que se sienta a hablar con sus hijos ante los conflictos y que prefiere el diálogo y el consenso antes que la imposición.

Géminis (22 de mayo - 22 de junio)

A menudo te cuesta encontrar el equilibrio entre lo que sientes que debes hacer con tus hijos y lo que realmente quieres. Te cuesta poner límites o mantenerlos en el tiempo. Rechazas la autoridad excesiva, pero con frecuencia te pasas al otro extremo.

Cáncer (23 de junio - 23 de julio)

Cáncer es un signo muy maternal, les gusta el rol de madre y suelen ser mujeres cariñosas y comprensivas con sus hijos. Ten cuidado de descuidar tus inquietudes por la de tus hijos, porque tienes tendencia a darlo todo y no pensar mucho en ti.

Leo (24 de julio - 23 de agosto)

Pese a lo que pueda parecer en un principio, por el carácter obstinado de los leo, como madres son cariñosas y dulces. Le gusta jugar y estar muy presente en la vida de sus hijos. Poner límites es algo que preferirían dejar en manos de otros porque dudan de cómo hacerlo y mantenerlo en el tiempo.

Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

Las madres virgo, en ocasiones, son un poco autoritarias, les gusta que las cosas se hagan según lo establecido y como lo tenían planificado. La flexibilidad es una de tus grandes metas por conseguir en la educación de los niños.

Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

Ser justa cuando eres madre no es una tarea sencilla y, en ocasiones, ni siquiera es aplicable. Situaciones en las sientas que estás faltando a esta habilidad que representas, tu autoestima descenderá por los suelos. Busca relajarte emocionalmente y escuchar más a los niños.

Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre)

Nunca dejes de ser amable y amorosa, aunque la situación te aleje por completo de esas actitudes. En momentos de enfado puedes perder los estribos y terminar por asustar a los niños, cuando en realidad pretendes cuidarlos y enseñarles.

Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

No asumas tus gustos como los mismos que tu tiene tu hijo. Es frecuente en madres sagitario que pretenden darle a sus niños lo que ellas no pudieron tener, sin embargo, tu hijo puede no estar a gusto con lo mismo que tu. Habla con él y descubre qué le apetece y le interesa.

Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Poner en práctica la tradición familiar no siempre te traerá buenos resultados. No busques educar a tus hijos como lo hizo tu madre contigo porque no conseguirás lo que estás buscando. Descubre nuevas técnicas para educar, más amorosas, equilibradas y acorde a las circunstancias.

Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

En cuanto a la educación de los niños no es bueno aplicar tu costado racional siempre. Analiza las situaciones y aprovecha para practicar ese aspecto menos pensante y más emocional que a menudo te propones reforzar.

Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

Las madres piscis son intensas y algo melodramáticas. Los niños se equivocan por su condición no porque quieran hacerte sentir mal. Pon un poco menos de emoción apasionada y desmedida en el vínculo y notarás una relación más fluida con tus hijos.

