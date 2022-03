Actividades para potenciar la creatividad de los más pequeños

Madrid se convierte esta semana en la capital del arte. Desde el próximo miércoles, 26 de febrero, hasta el 1 de marzo, IFEMA acoge ARCO, la Feria Internacional de Arte Contemporáneo. Por ello, tomando como marco este importante evento artístico, te traemos una serie de actividades para que los niños dejen volar su imaginación y se conviertan en unos auténticos artistas.

- Lee: ¿Sabes cuál es la clave para que tus hijos sean más inteligentes y creativos?

ARCOKIDS

Un año más, la Fundación Pequeño Deseo ha reservado un espacio creativo y solidario en el marco de ARCO para realizar sus talleres, dirigidos a niños de 4 a 12 años. En esta ocasión, el lema del proyecto es ‘Amigos del planeta: sembrando conciencias para recoger frutos’, con el que buscan concienciar a los más pequeños sobre la importancia de cuidar el planeta a través del arte.

El punto de partida será un paisaje seco y desértico, que los más pequeños tendrán que convertir en un lugar lleno de vida y color gracias a materiales reciclados. Utilizando materiales reciclados, diseñarán flores, ramas, animales… todo aquello que se les pase por la imaginación.

Además, todo lo recaudado gracias a esta actividad, será destinado a la Fundación Pequeño Deseo, que trabaja para cumplir los deseos de niños que padecen enfermedades graves.

Más información:

Fecha: 28 y 29 de febrero, 1 de marzo

Precio: 40 euros por niño, 20 euros si tienes entrada de ARCO

Lugar: IFEMA Madrid

Entradas: https://entradium.com/es/events/arcokids-2020-40-x-taller-x-nino-incluye-entrada-de-adulto-o-20-x-taller-x-nino-si-tienes-entrada-de-arco

- Lee: 10 claves para potenciar tu creatividad en todos los ámbitos de tu vida

Taller 'Visual Candy', Damien Hirst y Félix González-Torres

Por séptimo año consecutivo, Cocoarte vuelve a ARCO con el objetivo de acercar el arte contemporáneo a los niños, y que éstos lo vean como una profesión más. A través de un recorrido por la feria, tendrán la oportunidad de hablar con galeristas de otros países y artistas, y al final del recorrido, llegarán a una sala donde dejarán volar su imaginación. Inspirándose en todas las obras que han observado, les tocará a ellos plasmar el artista que llevan dentro. Y para ello contarán con la ayuda de un conocido artista plástico.

Además, esta 38ª edición de la feria comienza con una sorpresa: no habrá país invitado, sino que el evento tendrá como tema central un concepto: el tiempo. Bajo el lema It's just a matter of time -'Es sólo cuestión de tiempo'-, se tomará como punto de partida la obra del artista cubano Félix González-Torres, uno de los artistas protagonistas del taller.

Parte de los beneficios recaudados gracias a esta actividad serán destinado a la Fundación Chamos ES, que se dedica a ayudar a niños venezolanos, a través de diversos proyectos de educación, nutrición y atención sanitaria, y acaba de llegar a la capital.

Más información:

Fecha: 1 de marzo

Lugar: IFEMA Madrid, Puerta norte

Horario: de 12:00 a 14:00

Precio: recorrido y taller, 40 euros/ taller para niños menores de 4 años, 30 euros. Si alguno de los pequeños trae a su hermano, a la entrada de éste último se le aplicará 5 euros de descuento.

Entradas: cocoartemadrid@gmail.com/ 61955814

- Lee: Tres sencillos disfraces que puedes hacer con tu hijo

El vecino estrafalario

Este taller no se encuentra dentro del marco de ARCO, pero sí coincide con la feria y su fin es que los niños conozcan el arte, de primera mano. En este caso, el de la fotografía.

La Casa Encendida avisa que hay un nuevo vecino en el bloque. Aunque no le han visto, hace unos ruidos muy divertidos. Por ello, se han propuesto imaginar cómo es, dónde vive, quién le acompaña… Y para ello, crearán todo lo que se imaginen a través de la luz, aplicando técnicas fotográficas analógicas como el quimigrama.

La actividad está impartida por Julien Charlon, profesor de fotografía en el laboratorio de La Casa Encendida, cuya obra personal ha sido expuesta en PHotoEspaña, y Daniel Sanromán, responsable del área digital del Laboratorio de Fotografía de La Casa Encendida.

Más información:

Fecha: del 28 de febrero al 2 de marzo

Dirigido a niños de 8 a 12 años

Lugar: Laboratorio, salas de trabajo, Torreón 2 de La Casa Encendida, Madrid

Precio: 30 euros

Entradas: https://www.lacasaencendida.es/cursos/fotografia/vecino-estrafalario-10700

- Lee: ¿Un regalo original y con personalidad? Las manualidades con tus hijos

El ABC de las formas

Desde Caixaforum invitan a los más pequeños de la casa a explorar el arte junto a sus familias. En concreto, el fin de su taller, ‘El ABC de las formas’, es descubrir el poder de las figuras geométricas, que según señalan desde el espacio, son “las formas más simples y universales” que suponen una fuente inagotable de inspiración.

Más información:

Fecha: del 28 de febrero al 1 de marzo, de 11 horas a 14 horas, y de 16 horas a 20 horas

Lugar: CaixaForum Madrid

Dirigida: niños y niñas a partir de 5 años

Precio: gratuita

Web: https://caixaforum.es/es/madrid/p/el-abc-de-las-formas_a1088667

- Lee: Dibujos para colorear... y que dejen volar su imaginación