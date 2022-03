Tres sencillos disfraces que puedes hacer con tu hijo

Ya están aquí los Carnavales, y con ellos, el estrés de pensar cómo se van a disfrazar los más pequeños. Una auténtica carrera de fondo, en la que el objetivo es hacerse con ese traje que tanto desean.

Pero a los niños no sólo les hace ilusión vestirse de manera diferente, sino la idea de convertirse, por un día, en su personaje favorito, y poder participar en el proceso. Si te faltan ideas y tiempo para llevarlas a cabo, ¿por qué no pedirle ayuda a tu ayudante de excepción?

Te proponemos cuatro disfraces muy sencillos que podéis hacer en familia. Una buena forma de potenciar la imaginación y creatividad del pequeño, y además, disfrutar de un rato muy divertido.

¡Los reyes del reino animal!

Los animales son una temática muy socorrida para esta época. Pregúntale en qué animal quiere convertirse, y preparad juntos un increíble antifaz. ¡Es muy fácil!

Materiales:

Cartulinas de colores

Folios de colores

Tijeras y pegamento

Pinturas: rotuladores, ceras o lápices

Máquina de hacer agujeros

Goma elástica

Instrucciones:

Dibujar la silueta de un antifaz sencillo sobre una cartulina del color que queramos. Una vez hayamos elegido el animal, crear sus accesorios. Por ejemplo, si ha escogido una cebra, como la de la imagen, recortamos cartulinas de color rosa para añadir a las orejas, y tiras de color negro para las manchas. Pegar los accesorios del animal a ese antifaz básico. Hacer dos agujeros para colocar la goma elástica en ambos.

Otra opción puede ser pintarles la cara para transformarles en el animal que hayan escogido.

Actividad facilitada por Go On Activities. Más información: info@go-on-activities.es

Un/a superhéroe/heroína sin igual

Todos sabemos que la temática de superhéroes es una de las que más fascina a los niños. Capitán América, Wonder Woman… cada uno tiene su favorito, y tomándolos como inspiración, creamos su propio personaje y disfraz.

CAPA

Material:

Bolsas de basuras de colores

Folios de colores

Pinturas: rotuladores, lápices o ceras

Máquina de hacer agujeros

Lazo

Instrucciones:

Escoger una bolsa de basura del color que queramos. Ésta será nuestra capa Dibujar la inicial del nombre del niño en un folio de color, y colorearlo Pegar la letra en el centro de la bolsa, y adornarla Hacer dos pequeños agujeros en los laterales. Atar dos tiras de lazo en cada uno de ellos. Así, podrán anudar y ajustar la capa.

ANTIFAZ

Materiales:

Cartulinas de colores

Pegamento

Tijeras

Pinturas: Rotuladores, lápices o ceras

1 palo de médico

Instrucciones:

Dibujar el contorno del antifaz en una cartulina y recortarlo. Dibujar (o imprimir) los accesorios elegidos, colorearlos y recortarlos. Pegar los accesorios en el antifaz, y decorarlo. Pegar un palo de médico para sujetarlo o hacer unos agujeros en los laterales y atar una goma o cinta

ESCUDO

Materiales:

Plato desechable

Pegamento

Tijeras

Pinturas: rotuladores, lápices o ceras

Folios

Instrucciones:

Para crear nuestro escudo, vamos a utilizar un plato desechable. Lo ideal es utilizar uno de cartón porque además de ser biodegradable, se puede pintar fácilmente con lápices, ceras o rotuladores. En el centro del escudo, pegar una estrella sobre un círculo, que hemos dibujado/impreso previamente y coloreado. Colorear el contorno del escudo, y colocar una tira de cartulina por detrás para poder agarrarlo cómodamente.

BRAZALETE

Material:

2 rollos de papel higiénico

Papel de plata

Pegamento

Tijeras

Pinturas: Rotuladores, lápices o ceras

Folios

Instrucciones:

Los brazaletes serán los dos rollos de papel higiénico. Con una tijera, abrirlos, cortando de abajo de arriba para que encajen en la muñeca. Forrar los rollos con papel de plata. Pegar dos círculos, uno con un rayo y otro con un corazón que hayamos dibujado/impreso previamente en un folio. Colorearlos y recortarlos. Una vez los accesorios estén listos, pegarlos en el centro del brazalete, ¡y listo! Ya tenemos nuestro/a superhéroe/heroína a medida.

Actividad facilitada por Go On Activities. Más información: info@go-on-activities.es

La bruja o el brujo más buena/o del cuento

¿Quién ha dicho que las brujas y los brujos sólo aparecen en Halloween? El accesorio perfecto, la escoba, lo tienes en casa, y el traje te lo detallamos a continuación.

TRAJE

Materiales:

Saco negro

Papel pinocho rojo

Cartulinas dorada, negra y roja

Cinta adhesiva de doble cara

Lápiz, regla y tijeras

Plantillas: tiras de falda, luna, nubes y hebilla.

Instrucciones:

Extender el saco negro. Recortar las dos esquinas superiores por la altura de los brazos y la parte por donde tenga que pasar la cabeza. Cortar la parte inferior del saco por encima de los tobillos. Dibujar y recortar en papel de pinocho negro y en otro saco negro las tiras que irán enganchadas a la falda del traje, ayudándote de la plantilla. Poner cinta adhesiva de doble cara cada en la parte superior de cada pieza. Engancharlas en lo que será la falda del traje intercalando papel y bolsa. Hacerlo de abajo a arriba. Cuando llegues a la cintura, dar la vuelta al traje y repetir la operación por la parte de atrás. Con las mismas plantillas volver a recortar 6 piezas de papel de pinocho y 6 más de la bolsa. Engancharlas en la manga, intercalándolas. Empezar también de abajo a arriba. Recortar la plantilla de la luna y dibujar el contorno sobre la cartulina dorada. Repetir la operación con la plantilla de la nube, y dibujar el contorno en una cartulina roja y otra negra. Recortar la luna y las nubes, pegar la cinta adhesiva en la parte de atrás de cada pieza. Engancharlas al traje en el siguiente orden: nube roja, luna dorada y nube negra.

GORRO

Materiales:

Plancha goma eva negra y roja.

Cartulina dorada.

Rafia negra.

Cinta adhesiva de doble cara.

Regla, lápiz y tijeras.

Plantillas: hebilla.

Instrucciones:

Recortar un trozo de plancha Eva negra de 40 x 80 cm en forma de semicírculo. Poner cinta adhesiva en un extremo y enrollarlo en forma de cucurucho. Engancharlo. Dibujar en la plancha Eva negra un círculo igual que el diámetro del cono y otro 15 cm más grande a partir del borde del primero. Hacer unos pequeños cortes alrededor del círculo más pequeño. Enganchar cinta adhesiva de doble cara en las pestañas, y colocar el cono sobre el círculo. Engancharlo por dentro levantando las pestañas. Cortar trocitos de 25 cm de rafia negra, y engancharlos por dentro del sombrero con cinta adhesiva. Cortar una tira de 5 cm de ancho de plancha eva roja, y de largo que sea igual que la base del cono. Volver a utilizar la plantilla de la hebilla sobre la cartulina dorada, y engancharla en el centro de la tira. Poner cinta adhesiva de doble cara en uno de los extremos. Engancharla bordeando la base del cono. ¡Ya tenemos el gorro de la bruja/o!

Actividad facilitada por Just For You Kids Barcelona. Más información en: info@justforyoukids.com/ 628 85 45 95 / 93 681 35 79

