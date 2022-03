¡Cómo ha cambiado el cuento! Los valores de Igualdad y diversidad se cuelan en los libros infantiles

El mundo está cambiando y la educación de nuestros hijos también. En una sociedad donde cada vez se escuchan más las palabras feminismo y empoderamiento, los autores infantiles también escriben historias acordes con la actualidad de la sociedad y con el nuevo papel que tiene la diversidad, la igualdad y la educación en valores, que tanto nos esforzamos por inculcarles a nuestros hijos. Aunque los escritores de hoy en día ya hablan de lo que ocurre, otros han querido darle una vuelta de tuerca a los cuentos clásicos con los que hemos crecido, respondiendo así a la voz de las madres de hoy que luchan cada día por desterrar la desigualdad o el machismo. Por eso las princesas ya no besan ranas ni esperan príncipes azules, los protagonistas de las historias actuales visten como quieren, eligen lo que quieren hacer y cumplen sus sueños, a pesar de todos los obstáculos que se encuentren por el camino. Afortunadamente los nuevos cuentos no solo nos tienen a los padres como meros ‘contadores’. Las historias que les leemos son la mejor herramienta que tenemos a la hora de enseñarles cómo es y cómo debería ser la realidad que terminarán por cambiar.

Aquí tienes cinco cuentos para educar en el empoderamiento. Igualdad, autoestima, diversidad e inclusión son algunos de sus valores:

Un papá con delantal (Editorial Bellaterra)

Todo un canto a la igualdad en casa. En una sociedad en la que mamá también trabaja y a veces las circunstancias hacen que papá esté más tiempo en casa, los roles de antaño han cambiado."Hay un hombre en casa contratado por mamá que se llama Amador y que lo sabe hacer todo. Pasa el trapo como si bailara, limpia los muebles y deja los azulejos brillantes. Compra comida ecológica, lava y plancha y conoce muchos trucos. Desde que llegó ha revolucionado toda la casa. Sobre todo a papá y a mi hermano Santi". ¿Quieres saber qué pasa al final con Amador, el papá y el hermano de nuestra protagonista?, habrá que leer hasta el final.

¿Las princesas usan botas de montaña? (Editorial Obelisco)

Es un cuento que aboga por la aceptación de uno mismo y que anima a los pequeños de la casa a perseguir sus sueños."¿Cómo es una verdadera princesa?" En este cuento nuestra protagonista inunda de preguntas a su mamá, que gracias a sus respuestas en forma de imaginativa rima, contestará a cada uno de los interrogantes de su pequeña. "¿Roncan las princesas cuando están dormidas?. ¡Sí! Después de haber contado 500 ovejas seguidas. ¿Las princesas, lloran y montan alborotos? ¡Sí!, tienen días buenos y malos, como todos nosotros". Solo el reflejo en el espejo de la última página responderá a la pregunta más importante.

Monstruo rosa (Apila ediciones)

Si tú también tienes El monstruo de colores en casa, el Monstruo rosa no puede faltar en vuestro rincón de leer. Es un cuento que habla del valor de la diversidad, todos somos diferentes y es algo que nos enriquece como personas y por tanto, como sociedad. Es, según su autora, "un grito de libertad" a partir de la inclusión. El protagonista de la historia es diferente desde que nació, él con su color vive en un mundo blanco donde se siente fuera de lugar. Así que un día decide ir a buscar nuevas experiencias llegando a un lugar donde habitan otros personajes de formas y colores distintos. Vivir allí en armonía le hace entender que es posible estar en un mundo inclusivo y donde, a pesar de las diferencias, todos son iguales. Un básico para contar en casa, y por supuesto, también en el cole.

Cuentos en verso para niños perversos (Editorial Alfaguara)

Este libro llega de la mano de uno de los autores de cuentos infantiles por antonomasia, Rohal Dahl. Cuentos en verso para niños perversos no es nada más y nada menos que su particular visión de los cuentos clásicos. Este libro te invita a leerlo a cualquier hora del día. En este cuento nadie come perdices, terminan haciendo mermelada. Blancanieves se va a la capital donde resuelve los problemas económicos de siete divertidísimos hombrecillos. Ricitos de oro es una niña maleducada que termina yendo a juicio: "¡Diez años de presidio a esa tunante!" y Caperucita termina salvando a los tres cerditos. Volvamos a ser niños, conociendo nuestros cuentos de una manera diferente.

Cuando las niñas vuelan alto (Editorial Beascoa)

Adriana, Jimena y Martina son las tres protagonistas de este libro y que podrían ser el reflejo de las niñas del planeta. Quien cuida de ellas es el señor Siquierespuedes y, como en cualquier cuento que se precie, siempre hay un villano, aunque en este caso es toda una banda capitaneada por Noloconseguirás y formada por sus secuaces Sr. Reflejos, Señor-Ita, Sra Bellezaexterior y Sr. Desigualdad. La misión que tienen encomendada es la de conseguir que ninguna de ellas cumpla su sueño. ¿Te suenan los miembros de esta banda?. A nuestras protagonistas también y, como cada cuento, este también tiene un final feliz.

