Hablar de cosas de 'mayores' con los más pequeños

La infancia es considerada, aparentemente, como la mejor etapa de cualquier ser humano a nivel emocional. Damos por hecho que es una fase feliz, y así suele ser en la mayoría de los casos; que felicidad y ser niño son conceptos que van siempre de la mano. Es por ello que como adultos, nos cuesta soportar la idea, la realidad, de que los niños también sufren, y tendemos a apartarlos del sufrimiento porque pensamos que les vamos a hacer daño y no van a estar preparados para ello. Sin embargo, "esto es un gran error ya que los niños, como seres humanos que son, están en el mundo como nosotros, resuenan a lo que ocurre en su entorno y de hecho lo hacen con mayor facilidad y apertura que los adultos", nos cuenta Alejandra Berbel, psicóloga psicoterapeuta especialista en psicología infantil en Maitri Psicólogos.

La importancia de entender lo que absorben

Los niños tienen una alta capacidad de captar las emociones que están a su alrededor, de manera que cuando no les contamos las cosas a nivel verbal ellos las captan igualmente a nivel emocional. "Pensamos que por no contarles ellos no se enteran, que les estamos protegiendo y apartando del sufrimiento, pero esto no es así, ya que ellos sintonizan con nuestras emociones, especialmente las de sus padres y referentes principales", explica.

Para entenderlo, nos pone un claro ejemplo. Si a un niño le decimos que no pasa nada, que todo está bien cuando, por ejemplo, ha habido una muerte cercana en la familia, pero nosotros estamos tristes y angustiados, los niños van a absorber esa tristeza y esa angustia, y al no ser evidenciada y verbalizada, se la van a tragar y no van a saber a qué se debe. Esto sí que les genera daño, ya que absorben emociones que les llevan a tener sensaciones que no entienden porque no tienen la capacidad de gestionarlas; cuando no se evidencian en la mayoría de los casos el niño ni las sabe reconocer. De ahí "la importancia de nombrar cuando estamos tristes o tenemos miedo, porque cuando las identificamos, podemos gestionarlas, podemos hacer algo con ellas, y cuando hacemos algo con ellas y las atendemos esas emociones se transforman".

¿Dónde estaría el límite?

"El límite está donde nosotros como adultos lo queramos poner, pero sobretodo y principalmente, el límite lo tiene que poner el sentido común", detalla la experta. Tenemos que tener en cuenta que los niños son muy literales, de manera que tenemos que cuidar nuestro lenguaje y cuánto les decimos. "En la consulta he visto casos de niños que se les ha contado que su abuelita está en el cielo y los niños me han preguntado si su abuelita estaría volando. Esto es un ejemplo de cuan literales pueden llegar a ser". Los niños necesitan una explicación, no es necesario dar mucha información, una información concisa es suficiente pero sobretodo clara, hay que tratar dejar de lado eufemismos.

Continuando con el ejemplo de la muerte, nos advierte que no es correcto decir cosas tipo 'se ha ido', 'está en el cielo'... es necesario que los niños escuchen las palabras de lo que ha ocurrido, en este caso sería decir 'se ha muerto', y explicar en qué consiste un proceso de muerte. Dependiendo de la edad no es necesario explicitar mucha más información, solo que la persona ya no va a vivir más y hacer hincapié en el aspecto de la finitud, para "entender que este proceso es irreversible, porque si no, cuando esto no se explicita y los niños no lo entienden se pueden generar duelos no resueltos, que se mantienen bajo la fantasía de que la persona va a volver".

Cómo actuar según la edad

La diferencia la marca la fase evolutiva en la que el niño se encuentra. Obviamente no nos dirigimos igual a un pequeño de 3 años que a uno de 9 o un adolescente de 14. Debemos tener en cuenta la capacidad de comprensión y maduración interna, que condicionará tanto el tipo de respuesta como la cantidad de información que nos van a solicitar, y así adaptaremos nuestro lenguaje. En cualquier caso, cada niño es un mundo y el propio saber hacer nos lo irá marcando él mismo en esa interacción.

Lo más importante cuando vamos a hablar de cosas 'de mayores' es estar tranquilos y dispuestos para resolver sus dudas. Siempre debe ser una persona de confianza para el niño, con el que se sienta cómodo y seguro para poder preguntar. Mostrarse abierta y con una buena disposición para hablar; es importante que transmita una actitud receptiva a la reacción y a las preguntas que los niños puedan tener, para que estos se sientan acogidos y no se vean forzados a reprimir su reacción.

"Hay que tener en cuenta que toda información que un niño no sepa o no se le resuelva, la va a completar por sí mismo, tirando de los recursos que pueda generar su imaginación o su propia suposición", apunta Alejandra. Aquí entramos en un terreno arriesgado y es que "muchos niños cuando no se les explica la causa de ciertos sucesos tienden a sentirse culpables y a pensar que eso se ha producido por algo malo que ellos han hecho, por ello es necesario que la información quede explicada de forma clara". Por edades, los rasgos generales serían los siguientes: