Adéntrate en el universo de Star Wars con la experiencia inmersiva más completa en Disney World Florida

Este mes de diciembre es especialmente emocionante para los fans de Star Wars. Además de llegar a las pantallas El ascenso de Skywalker, el final de la saga de nueve películas que se inició hace ya 42 años, se acaba de inaugurar una mega atracción en el parque Hollywood Studios de Disney World Florida. Todos aquellos seguidores acérrimos de este universo de fantasía sci-fi querrán vivir la experiencia inigualable que te sumerge de lleno en las aventuras de la lejana galaxia en la que tienen lugar las conocidas tramas de los jedis y la fuerza.

Más de 56.000 metros cuadrados de diversión que este año han abierto en ambos parques estadounidenses, la expansión más grande de la historia de Disney se llama Star Wars: Galaxy's Edge, pero no es nada parecido a lo que te puedas imaginar. Este nuevo espacio invita a sus visitantes a vivir su propia aventura en una galaxia muy lejana, donde pueden unirse a una batalla entre la Resistencia y la Primera Orden en Star Wars: Rise of the Resistance, y tomar el control de una de las más famosas naves de la saga a bordo del Halcón Milenario en Smugglers Run. No solo eso, sino que se puede probar la comida y bebida galáctica que ya hemos visto en muchas de sus películas, pasear por las tiendas locales y encontrar a algunos de los personajes más conocidos del universo.

La construcción del parque ha contado con la implicación de Lucasfilms, la productora de George Lucas, para comprobar que todo esté de acuerdo a la continuidad de la franquicia. Su colaboración ha dado lugar a Batuu, un planeta remoto que sirve como puesto fronterizo al borde de los Territorios del Borde Exterior de la galaxia y que se ha convertido en un infame puerto de contrabandistas, comerciantes y aventureros que no quieren mezclarse con las complicaciones de la Primera Orden.

Cuando los visitantes lleguen a Batuu se encontrarán con aliens, androides y otros habitantes del planeta en el que podrán buscar objetos únicos, beber la leche azul o verde que vimos en Una nueva esperanza o en El último jedi, tomar las palomitas dulces, saladas y especiadas de Kat Saka's Kettle o disfrutar de algo de música e historias intergalácticas en la Cantina de Oga. Además, podrán construir y personalizar sus propios droides en el Droid Depot o crear sus propias espadas láser en el Taller de Savi, encontrar objetos únicos como holocrones, artefactos antiguos pertenecientes a los jedi y siths y mucho más. En todo este recorrido no debe uno sorprenderse si se encuentra a Rey, Chewbacca o incluso a Kylo Ren con sus stormtroopers.

Las atracciones del parque son un motivo más por el que la inmersión en la lejana galaxia es total. Desde hace más de cuatro décadas, los fans de Star Wars se han imaginado cómo sería correr por los pasillos de un Destructor Estelar clase Imperial o atravesar las estrellas en el Halcón Milenario.

En Rise of the Resistance los visitantes pueden situarse en mitad de la batalla entre la Primera Orden y la Resistencia subiéndose a una lanzadera a tamaño real que les lleva a un Destructor Estelar, emborronando los límites de la fantasía y la realidad. Se trata de una de las experiencias más inmersivas, ambiciosas y avanzadas tecnológicamente hablando en la historia de Disney puesto que usa multitud de sistemas de montaje que crean una historia integrada a nivel cinematográfico. En los Hollywood Studios de Disney World Florida está disponible desde este pasado 5 de diciembre y en el Disneyland de California abrirá el próximo 17 de enero.

Por su parte, en Smugglers Run los más aventureros se subirán a la cabina de mando del Halcón Milenario, la más famosa de las naves interespaciales. Los visitantes podrán convertirse en pilotos, artilleros o ingenieros, dando opciones diferentes para que los fans puedan interactuar de diferentes maneras con la experiencia que responde en tiempo real a sus decisiones.

Algunas de las adaptaciones que se ven en el parque vienen directamente de la serie de películas y otras producciones aduiovisuales mientras que otras son totalmente originales para favorecer la experiencia inmersiva. Este nuevo mundo de Star Wars elimina además conceptos habituales como las colas, los shows de introducción o "atracciones" para crear una experiencia sin interrupciones y llena de detalles. De hecho, los actores originales forman parte de escenas nunca vistas que se pueden ver en Rise of the Resistance y se ven curiosidades de la saga como el caza de Poe Dameron (Oscar Isaac).

Cinco consejos para disfrutar al máximo de Star Wars: Galaxy's Edge

- No te pierdas la cantina, que abre de 8 de la mañana a 22.30 de la noche (en fin de semana, cierra una hora antes entre semana) y tiene un rango de precios entre de 13,50 a 31,50 euros por cada adulto.

- Otro sitio para cenar es el Docking Bay 7 Food and Cargo, que tiene típica comida americana y el mismo horario

- Para picar tienes la famosa leche azul o verte en el Milk Stand, un delicioso wrap de salchicha y cerdo asado en el Ronto Roasters y el snack dulce de palomitas de maíz Kat Saka's Kettle.

- ¿Cuánto vale la entrada? Si la coges para un solo día el precio es de 98 euros pero si te haces con un pase de cuatro días o más puedes reducir el precio del día a 75€.

- Si quieres un Fast Pass ten en cuenta que las dos atracciones principales, Millennium Falcon: Smugglers Run o Star Wars: Rise of the Resistance, no lo tienen disponible.