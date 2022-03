¿Puedes utilizar el cigarrillo electrónico si estás embarazada?

Al ser un aparato que lleva poco tiempo en el mercado, los estudios sobre su uso no son muchos. Sí existen algunas contraindicaciones y evidencias, aunque pocas. Lo más importante es que sepas que si no están prohibidos durante el embarazo se debe a que no se conocen sus posibles consecuencias, no a que no las tengan.

Las consecuencias no solo son perjudiciales para el bebé, sino que también te afectan a ti. Uno de los efectos más importante es que, al ser algo con poco tiempo en el mercado, no se conocen con exactitud los daños colaterales de su uso. Por lo que es aconsejable, ante la duda y si estás embarazada, no utilizarlo durante este período y la lactancia.

Consecuencias del vapeo durante el embarazo

Un estudio publicado recientemente en Estados Unidos afirma que, cerca de un 4% de las mujeres embarazadas de ese país utiliza el cigarrillo electrónico. Incluso son más las mujeres que vapean durante el embarazo que las que lo hacen sin estarlo.

Probablemente esto se deba a que todavía se cree que el dispositivo electrónico puede ser un sustituto del tabaco sin perjudicar al bebé.

Los riesgos a los que se enfrenta el feto son muy similares a los que provoca el tabaco tradicional. Los vapeadores contienen nicotina que es la misma sustancia que produce en niños de madres fumadoras, el daño pulmonar, más probabilidades de riesgo de muerte súbita y el daño cerebral.

Concienciarnos sobre la peligrosidad de fumar o vapear estando embarazada todavía es un tema cuestionado. En España cerca del 13 % de mujeres fuman durante la gestación y el 25% reconoce haberlo hecho antes del embarazo. Algo que puede desarrollar asma y EPOC. El daño que causa el tabaco es tan perjudicial que se cree que podría llegar a afectar a los nietos de las mujeres que han fumado, aunque sus madres no lo hayan hecho.

¿Por qué es peligroso utilizar el cigarrillo electrónico durante el embarazo?

Es un dispositivo compuesto por una batería, un atomizador y un cartucho. En la industria están considerados como el futuro del tabaco e importantes tabacaleras están detrás de la fabricación de algunos cigarrillos electrónicos.

En algunas terapias para dejar de fumar se utiliza este sistema para paliar los síntomas de ausencia de tabaco. Lo hacen, al igual que los parches o chicles, porque el líquido de los cigarrillos electrónicos contiene nicotina.

Es una buena técnica si se realiza bajo supervisión, porque los casos de personas que han vuelto al tabaco y siguen vapeando es muy alto. Si quieres dejar de fumar consulta antes a un profesional porque estos dispositivos no siempre son recomendables.

Los cigarrillos electrónicos calientan la nicotina, los saborizantes y otros químicos que producen el vapor que posteriormente se inhala. Muchos de esos componentes pueden resultar tóxicos no solo para el feto, sino también para la madre, como el riesgo de infecciones bucales.

Toda adicción está en contra de tu bienestar

Sea al móvil, al tabaco o a cualquier hábito negativo, debes evitarlo, mucho más durante los 9 meses de gestación. Las adicciones de cualquier tipo no solo tienen repercusiones en tu estado físico sino también en tu salud mental. Procura estar lo más alejada posible de cualquier situación o sustancia que no puedas controlar.

Al contener nicotina, los dispositivos electrónicos terminan siendo tan adictivos como el tabaco. Si lo has probado sabrás que sientes ansiedad por vapear y algunos síntomas propios de la ausencia de nicotina cuando llevas un tiempo sin usarlos.

Como la nicotina es una sustancia tóxica, ingerirla durante el embarazo aumenta el riesgo de sufrir un ataque al corazón y acelera la frecuencia cardíaca. Un estudio de la Universidad de California, en Riverside, alerta sobre las altas concentraciones de etil maltol y nicotina. Al parecer la mezcla de estas pueden resultan tóxicas para las células pulmonares.

