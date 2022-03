¿Qué buscamos en los nuevos cuentos infantiles?

Umberto Eco aseguraba que el libro de papel nunca dejaría de existir porque era perfecto tal como estaba. Utilizaba como ejemplo a los cuchillos. Desde que el hombre inventó esta herramienta solo fue modificada en cuanto a la estética, porque la función siguió cumpliéndola a la perfección. El libro cambiará la presentación o de contenido, pero el formato en papel nunca desaparecerá. Si el presagio de Ecco se cumple, tenemos además, la dificultad añadida de competir con la interacción de la tablet y los ordenadores.

La literatura infantil pasa por un momento de esplendor que amerita ser aprovechado. Los cuentos tradicionales han dado paso a historias actuales, verosímiles y entretenidas.

Los personajes ya no están indefensos ante los monstruos, sino que son curiosos, arriesgados y valientes. Le hemos dicho adiós a las princesas ingenuas, a los castillos encantados y a los príncipes distraídos y la responsable de esto ha sido a quien más le temía la literatura: la tecnología.

El legado oral

La escritura para niños ha evolucionado y ha aprovechado la oportunidad para modernizar los temas y los contextos. Muchos cuentos infantiles, especialmente los más populares, provienen de la tradición oral.

Los autores actuales buscan con sus relatos inculcar valores, criterios de igualdad y concienciar sobre el cambio climático y la interacción del hombre con el medio ambiente.

Lo más complejo es crear historias que mantengan la atención de los pequeños como lo haría la tecnología. Si buscamos un libro para un niño muy expuesto al ambiente digital es recomendable elegir una edición colorida y, porque no, hasta tradicional. Acercarse a un texto de estas características será algo nuevo para el niño.

Leerles un cuento antes de dormir en la tablet

No es mala opción, es mucho más recomendable esto a que no lean nada. Sin embargo, los libros en papel tienen un encanto especial. Favorece la psicomotricidad fina al pasar las páginas y aporta vocabulario, por no mencionar el desarrollo de la imaginación y el poder de la reflexión que despierta después de cada historia.

Los cuentos infantiles leídos o narrados de padres a hijos son mucho más que historias entretenidas antes de dormir. Es un momento para compartir experiencias y legar herramientas para nuevos aprendizajes como la aceptación, la tolerancia y la diversidad.

¿Qué tendrán "Los tres cerditos"?

La certeza ante lo que puede resultar interesante y lo que no, sigue siendo parte de la mística de la escritura. Sin embargo, los cuentos tradicionales como "El ratón Pérez" o "Caperucita Roja" continúan su andadura por el mundo editorial.

Son historias simples y fáciles de recordar, algo que según la etapa madurativa del niño, es fundamental. Saber cómo acaba una historia les proporciona seguridad. Los niños se acercan a los libros con inquietudes diferentes a las que las que tenemos los adultos. Buscan acercarse a lo desconocido, ver colores y diseños que los sorprendan, sentirse identificados y encontrar en el relato un refuerzo de los valores que aprenden en casa y el colegio

Cada familia con su librito

Las nuevas narrativas infantiles se adaptan a los tiempos que corren. Son historias breves capaces de mantener la atención. En muchos casos, acciones que antes podían narrarse como un detalle de excepción, como la ecología o el reciclado, ahora son un dato más dentro del contexto en el que se desarrollan.

Es tanta la diversidad temática de los cuentos infantiles actuales que una buena opción es elegirlos en familia, según las preferencias de los niños y sus padres. Una buena opción es que los niños decidan el diseño y el contexto, si la historia ocurre en el bosque, con animales, con trenes o con niñas traviesas y que los padres busquen la trama del libro según la edad y el tema que se tenga interés de trabajar y reforzar con el pequeño.

