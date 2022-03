Lo que debes tener en cuenta en tu última semana de embarazo

Después de casi nueve meses de gestación, la mujer se encuentra cansada y deseando que llegue el momento del alumbramiento. Sin embargo, también se agudizan los nervios y la tensión psicológica, sobre todo en mamás primerizas, debido al inminente acontecimiento. ¿Cómo sobrellevarlo? "Deben centrarse en lo positivo, queda poco para uno de los días más especiales de su vida, el día en el que van a ver a su hijo por primera vez y van a poderlo tener en sus brazos", aconseja la Dra. Patricia Marín Segura, ginecóloga y obstetra de Ginemed Sevilla.

"La embarazada en la última etapa del embarazo duerme mal, esta incómoda, se hincha, a veces sufre de ciática y todas estas circunstancias hacen que se desespere" explica la experta. "Les recomendamos paciencia e intentar hacer su vida normal, salir a pasear, hacer algo de ejercicio, usar las pelotas de pilates para relajar la cadera y hacer cenas ligeras, porque en estos momentos aumenta reflujo gastroesofágico y así la acidez", aconseja a las futuras mamás.

Ojo con la hinchazón

Aunque el embarazo haya ido estupendamente y solo queden los últimos compases, esta fase final no está libre de posibles complicaciones, comenta. Por ejemplo "es muy frecuente la hinchazón de piernas y de manos. Esto causa mucha incomodidad a las mamás perdiendo la sensibilidad en los pulpejos de los dedos con sensación de hormigueos o calambres. Es algo común, sobre todo a medida que aumenta el peso del bebé/bebés". Sin embargo, advierte que hay que estar muy pendiente de todo pues, en este caso concreto, puede ser el primer síntoma de una enfermedad llamada preeclampsia. "Si comienzas a hincharte durante el embarazo y estás de más de 20 semanas debes tomarte la tensión. Si tu tensión es superior a 14 de máxima o 9 de mínima (140/90mmHg) en dos tomas separadas al menos media hora, debes consultar con tu médico de modo urgente", advierte.

Tapón mucoso

Una de las circunstancias que se dan en esta fase final es la pérdida del tapón mucoso, que protege al niño de infecciones durante la gestación. ¿Hay que tener especial cuidado?, preguntamos a la doctora. "No hay que alarmarse cuando lo vemos, siempre y cuando estés en las últimas semanas del embarazo, ya que solo indica que nos estamos empezando a preparar para el parto, pero esa preparación puede durar desde horas a días e incluso semanas. Por tanto, ver algo de flujo teñido de sangre entre roja a marrón no es motivo de alarma. Sí debes de acudir al hospital si notas contracciones rítmicas, sientes que has roto la bolsa de líquido amniótico o sangras como una regla o más". Otra de las recomendaciones que aporta al respecto es no bañarse en piscinas públicas a partir de semana 37.