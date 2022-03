Cuentos infantiles para fomentar las habilidades emocionales

La inteligencia emocional es uno de los conceptos que se ha puesto de moda en el terreno de la psicología en los últimos tiempos. Igual que aprendemos conocimientos, aprender a gestionar nuestras emociones y sentimientos es algo que debe comenzar en la infancia para crecer con una buena salud mental y convertirnos en adultos más felices y exitosos en todos los terrenos. A continuación, te ofrecemos varias lecturas infantiles con las que los más pequeños de la casa adquirirán importantes herramientas para canalizar de una manera saludable tato su alegría y entusiasmo, como la tristeza, los celos o la autoestima.

'El libro de las emociones para niñas y niños: Los cuentos del Hada Menta', de Gemma Lienas (B de Blok). 16,60 euros

Los más pequeños aprenderán a manejar e identificar fácilmente sus emociones gracias al Hada Menta, una simpática criatura que les ayudará a ayudará a descubrir por sí mismos las respuestas a sus preguntas y las soluciones a sus dilemas. El libro está compuesto por una serie de cuentos protagonizados por niños y niñas que se encuentran ante un conflicto al que deberán hacer frente: gestionar los celos o un enfado, hacer frente a las críticas o aprender las consecuencias de las mentiras. Todo ello, con el fin de que aprendan a relacionarse con los demás y con ellos mismos.

'Helio con Hache', de Susana Gómez Redorndo (Ed. Takatuka). 14,25 euros

La llegada de un nuevo miembro a la familia es algo que, en muchas ocasiones, los niños no saben bien como gestionar. Un hermanito puede suponer una gran alegría, pero también una gran amenaza, puesto que ya no son el centro de atención y pueden verse presa de un ataque de celos. Es el caso de Estrella, quien en un principio siente una gran curiosidad por el recién nacido Helio aunque, al observar que se ha convertido en el nuevo protagonista de la casa, no puede evitar sentir cierta envidia y rabia hacia él, por lo que deberá aprender cuál es su lugar en el mundo.

'¡Qué asco de sándwich!', de Galeth Edwars y Hannah Shaw (Ediciones Jaguar). 14 euros

El asco es una emoción tan importante como cualquier otra puesto que resulta básica para nuestra supervivencia. En el caso del libro, un tejón hambriento intenta hacerse con el sándwich que se le ha caído a un niño en el parque, pero cuál será su decepción cuando descubra que también se ha convertido en el objetivo de otros muchos animales que se le adelantan. Como resultado, cada vez estará más 'asqueroso' pero, aún así, eso no parece ser un impedimento para nuestro protagonista. Una divertidísima historia con giro final inesperado con la que los pequeños reirán y aprenderán a partes iguales.

'Si yo tuviera una púa', de Eva Clemente y Teresa Arias (Ed. Emonautas). 17,20 euros

Respetarse a uno mismo es uno de los principales valores que un niño debe asimilar en su proceso de aprendizaje. Algo que entenderá fácilmente con lectura de esta obra en la que un erizo regala todas sus púas a todos quienes se las piden hasta quedarse sin ninguna y darse cuenta de que se han aprovechado de él. Decir que no de vez en cuando es importante para reforzar la autoestima y aprender a cuidarse a uno mismo desde la más tierna infancia.

