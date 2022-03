Así cambian tu piel y pelo durante el embarazo

Durante el embarazo nuestro cuerpo sufre múltiples cambios, aunque no todos resulten evidentes para los demás. Nuestra piel y nuestro cabello modifican su aspecto a lo largo de estos meses de una forma llamativa para nosotras, y puede que lleguemos a preguntarnos si lo que nos pasa es normal o es un síntoma de que algo no va bien.

Te contamos cuáles son esos cambios, para que puedas asumirlos con total naturalidad, prevenir algunos de ellos y sacar partido de otros.

Es hora de lucir melena

Durante estos meses pocos cambios va a ir tan a nuestro favor como los que experimenta el cabello. Puede que se te hinchen los tobillos y que tengas dolor en la zona lumbar, entre otras cosas, pero tu aspecto puede resultar inmejorable gracias al fortalecimiento que experimenta el cabello. Sentirás que tu pelo está más sano y con más volumen que antes, incluso con un aspecto brillante.

Disfruta de esto y presume de pelo, porque tras el parto todo volverá a la normalidad y todo el pelo que no has perdido durante el embarazo se caerá de manera visible.

En cuanto al cuidado del cabello, a día de hoy se considera que los riesgos por usar tintes son mínimos, aunque es conveniente mantener ciertas precauciones, como usar tintes sin amoniaco, no dejarlo actuar más tiempo del necesario, y aclararlo bien con agua tras su uso.

Eso sí, no todo son alegrías. Y también el vello corporal y facial se fortalece durante el embarazo y puede resultarnos antiestético y pesado de eliminar. Es cierto que los tratamientos de depilación con láser resultan inocuos durante el embarazo, pero también es más fácil que aparezcan manchas corporales como resultado del mismo.

Pero no te preocupes, en los primeros seis meses tras el parto este aumento del vello remitirá y podrás eliminar el que quede con toda seguridad.

Leer: Estoy embarazada y quiero donar sangre ¿es posible?

Los múltiples cambios en la piel

Los cambios en la piel son menos predecibles que los del cabello, ya que aquí no todas las mujeres experimentan los mismos. De hecho, hay cambios que puedes prevenir si tomas las medidas adecuadas, como hidratar la piel a conciencia, protegerte del sol y no utilizar prendas demasiado ajustadas.

VER GALERÍA

Durante los primeros meses de embarazo es muy habitual que aparezca algo de acné, aunque no tengamos tendencia a padecerlo. Aunque también ocurre que mujeres que ya tenían acné antes del embarazo vean cómo este mejora de manera visible durante la gestación.

Leer: ¿Por qué el ácido fólico te ayuda a quedarte embarazada?

Las manchas que pueden aparecer en la piel en estos meses no desaparecerán tras el parto, por lo que es fundamental que te protejas adecuadamente del sol, especialmente en los meses de verano, y que te apliques con frecuencia tu protector solar.

Si parte de tu embarazo transcurre durante los meses de calor, es posible que este favorezca la aparición de erupciones cutáneas, que en los últimos meses puedes cubrir la zona del abdomen. Este prurito, aunque molesto, no ocasiona ningún tipo de problema.

Presta atención a tu circulación, no uses ropa muy ajustada y procura tener las piernas en reposo y en alto cuando encuentres un momento, porque la circulación de la sangre empeora durante el embarazo, y pueden aparecer arañas vasculares que no se irán por sí solas.

Leer: Consejos para sobrellevar el embarazo durante los meses de más calor