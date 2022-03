¿Tus hijos han sacado malas notas? Ayúdales a fortalecer su autoestima En muchas ocasiones, unos malos resultados escolares no son siempre el resultado de la falta de esfuerzo

Hace apenas dos semanas comenzaban las ansiadas vacaciones de verano para los niños. Después de un año de esfuerzo y trabajo, llegaba el fin del curso escolar y con él uno de los momentos más esperados. Sin embargo, antes de poner rumbo a la playa o la piscina, los jóvenes estudiantes tenían que enfrentarse a un trago un tanto más amargo: las notas. Se trata del auténtico momento de la verdad, ya que de ellas dependerán en gran medida sus planes de diversión y descanso. Si han aprobado con buena nota tendrán por delante 2 meses de libertad para hacer lo que más les guste, pero si los resultados no han sido los esperados no tendrán más remedio que ponerse al día con lo que ello conlleva. Algo que puede ocasionarles un gran disgusto y que no es siempre el resultado de un mal trabajo durante el curso, un aspecto en el que el papel de los padres puede resultar de gran ayuda.

Reforzar la autoestima de los niños ante el fracaso escolar es fundamental para evitar un estancamiento en su educación, pero también en su desarrollo como persona. En muchas ocasiones, las malas notas no están relacionadas con la ausencia de esfuerzo o con dificultades en el aprendizaje, sino que esconden problemas en el área emocional, como un bajo concepto de sí mismos, que puede verse aún más dañado ante unos resultados negativos.

Lee: 'Ugly Dolls' y otros dibujos animados para ayudar a la autoestima de los más pequeños

VER GALERÍA

'Tips' para afrontar las malas notas

Sentirse incapaces de alcanzar una meta o el temor a una reprimenda (y castigo) por parte de sus progenitores puede provocarles un profundo daño que podemos solventar dándoles el cariño y la comprensión que merecen. Estos son algunos de los consejos que puedes seguir para que salgan reforzados de una situación adversa: