Cinco originales nombres canarios que querrás ponerle a tu bebé

Cuando un bebé está a punto de nacer, la elección del nombre para el pequeño se convierte en un auténtico tema de debate en el seno de la familia. No importa si los padres lo tienen claro o no, en la recta final de la dulce espera siempre asaltan las típicas dudas ante los nervios que provoca la inminente llegada del retoño. Si a este importante factor se le añade la opinión generalizada que los progenitores reciben de amigos, conocidos y familiares, la decisión final se convierte en una auténtica odisea. Además de los factores emocionales que mueven a muchos padres a la hora de escoger el nombre para sus hijos (que sea de otro familiar, que haga referencia a una serie o a algún personaje admirado, etc…), una de las tareas obligadas, sobre todo los padres primerizos, consiste en consultar diferentes fuentes históricas o listados de nombres originales para encontrar el toque diferencial y original que, según los últimos sondeos, se busca a la hora de dar con el elegido.

Dentro del territorio nacional, cada vez cobran mayor fuerza los nombres tradicionales de algunas comunidades autónomas, como sucede en el País Vasco. No obstante, con el paso del tiempo, existen nombres de otros territorios que comienzan a gozar de gran popularidad en la ardua tarea de llamar a nuestros hijos. Es el caso de las Islas Canarias, y en concreto de los nombres guanches, antiguos pobladores de las islas. Detrás de muchos de ellos se descubren interesantes historias acerca de esta cultura y por este motivo los habitantes de las islas les han dotado de una gran popularidad al elegirlos para sus pequeños, y de ahí, el salto a la Península. He aquí cinco de los más demandados gracias a su belleza, originalidad y cómo no, resultado.

Rayco

Es un nombre de niño, originario de la isla de Tenerife que hace referencia al nombre de un guerrero procedente de la zona de Anaga. Aunque no tiene un significado definido, se trata de uno de los nombres más populares de las islas gracias a su sonoridad y fuerza.

Idaria

Nombre de niña que procede de la realeza guanche. En concreto perteneció a una princesa de una tribu de la isla de la Palma. Femenino y musical, el nombre de Idaira ha sido elegido por muchos papás ya que su significado es ‘princesa’ y además se popularizó de manera importante en el año 2005 gracias a una concursante de Operación Triunfo en aquel año.

Yeray

No se trata de un nombre de niño, como la mayoría, sino de un adjetivo que, con los años, ha dejado de serlo en pro de los deseos de muchos papás. El motivo: su significado. Yerai significa ‘el grande’. Un calificativo que han escogido muchos padres canarios, pero también se ha popularizado de manera importante en la Península.

Gara

Este precioso nombre de niña nace de una leyenda que tiene como protagonista a la princesa Gara. Ella y el príncipe Jonay se enamoraron en contra de los deseos de sus respectivas familias. La oposición de estos provocó que la pareja huyera en dirección a la montaña más alta de la isla de la Gomera donde murieron abrazados al descubrir que no tenían escapatoria tras ser perseguidos. Un romántico relato que confiere esta misma cualidad al propio nombre.

Airam

Nombre de un príncipe guanche originario de la isla de La Palma. Lo más particular de este nombre es la escritura del mismo ya que adquiere diferentes formas, todas ellas válidas: Ayram, Ayran o Airan. Su significado dobla su atractivo ya que este nombre significa Libertad. Una razón de peso para que sea uno de los más escogidos.