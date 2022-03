Si mi parto era natural, ¿por qué me han hecho una cesárea?

Si no se trata de un embarazo de riesgo, gemelar y la salud de madre e hijo es buena siempre se opta por un parto natural. Sin embargo, durante la dilatación y el trabajo de parto pueden surgir complicaciones que obliguen a los especialistas a tomar una decisión rápida. La doctora Amparo Sanroma, ginecóloga del Hospital Vithas Nisa 9 de Octubre (Valencia), explica qué situaciones obligan a recurrir, finalmente, por una cesárea de urgencia.

- Relacionado: ¿Por qué Kate Middleton se ha recuperado tan rápido del parto

En un parto natural, ¿cuándo se opta por la cesárea?

Durante el proceso de dilatación pueden surgir dos tipos de problemas que hagan indicar una cesárea urgente: el primero es que no progrese el parto, bien porque la dilatación no avanza correctamente o porque, una vez alcanzada la dilatación completa, la cabeza del feto no desciende. El segundo motivo es que haya una sospecha de pérdida del bienestar fetal. Esto se sabe mediante la monitorización que puede alertar de que el feto no se está oxigenando correctamente y, en este caso, se llevará a cabo una cesárea urgente para evitar daños neurológicos.

- Relacionado: Meghan Markle: ¿Dará a luz en su casa de Frogmore Cottage?

¿Cuáles son los riesgos?

Dado que la cesárea es una cirugía, tiene todas las complicaciones inherentes a cualquier intervención quirúrgica: infección, sangrado y problemas con la anestesia. Las mayores complicaciones pueden surgir en casos en los que haya habido cirugías previas abdominales, así como cuando se trata de una cesárea de urgencia y hay que sacar inmediatamente al feto. En estas situaciones, se puede lesionar la vejiga, aunque se trata de una complicación muy poco frecuente y se repara en el mismo momento, sin consecuencias futuras para la madre.

Por otro lado, en un parto por cesárea pueden surgir los mismos problemas que en un parto natural como, por ejemplo, la atonía uterina, en la que el útero no se contrae correctamente en las primeras horas tras la cesárea y la madre sangre más de lo habitual.

- Relacioanado: El parto prematuro de María Zurita por un desprendimiento de placenta

¿Cómo debe cuidarse la madre?

En la primera semana tras una cesárea, acciones tan cotidianas como caminar, girarse, agacharse, etc., puede resultar doloroso para la madre. Aunque estas molestias van mejorando con el paso de los días, se recomienda no realizar esfuerzos físicos, levantar peso o hacer cualquier tipo de ejercicio abdominal hasta pasar la cuarentena y que el ginecólogo compruebe que la cicatrización es correcta. A partir de este momento, si no existen otras condiciones que la obliguen a seguir guardando reposo, puede iniciarse de forma paulatina y progresiva la actividad física.

¿Cuánto tiempo debe permanecer en el hospital?

Tras un parto normal, sin complicaciones, la madre podría ser dada de alta al día siguiente. Habitualmente, suelen quedarse en muchos hospitales hasta mínimo 36 horas después, para poder realizar las pruebas metabólicas al recién nacido, también llamadas pruebas del talón. Las pacientes que han tenido un parto vaginal, suelen estar de media dos días en el hospital. En el caso de una cesárea, tres días.

En cualquier caso, el tiempo que las madres deben permanecer en el hospital viene condicionado tanto por su estado general y el del recién nacido. Si este precisa ser observado durante un tiempo más prolongado, pero no es necesario que ingrese en una unidad de neonatos, puede posponerse el alta de la madre para que no se separen.

- Relacionado: Método Canguro, la técnica que siguen Pablo Iglesias e Irene Montero

¿Cuánto tardará la madre en recuperarse de una cesárea?

La recuperación tras un parto natural es más rápida que tras una cesárea. Habitualmente, en partos normales, sin ninguna complicación, a las dos semanas las madres suelen encontrarse bien. A la hora de iniciar la actividad física, es importante señalar que al principio debe evitarse los ejercicios que tienen impacto sobre el suelo pélvico hasta que éste esté recuperado.

- Relacionado: ¿Qué riesgos tiene el parto en casa?

¿Por qué en lugares como Inglaterra pueden salir del hospital el mismo día que dan a luz?

En Inglaterra se da la opción de recibir un alta precoz a las pacientes con un embarazo sin riesgo y un parto normal. Esta se produce, generalmente, a partir de las seis horas tras el parto. Tanto la madre como el recién nacido deben estar en perfectas condiciones. Además, se deben reunir una serie de condiciones muy estrictas, entre ellas, que sea un parto sin analgesia epidural.

Dado que los partos que reciben el alta precoz son de bajo riesgo y que la mayoría de las complicaciones graves aparecen en las primeras horas tras el parto, tiempo durante el que permanecen en el hospital, sería suficiente con la asistencia de una matrona para el control tanto de la madre como del recién nacido.

La red de matronas de atención primaria es la encargada, posteriormente, de realizar el seguimiento de estas pacientes en el domicilio. Habitualmente, reciben una visita el día siguiente, al tercero y al quinto día.

- Relacionado: Beneficios de un centro de parto