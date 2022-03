La fiesta de la primavera llega con 'The Petite Fashion Week'

España es, desde hace ya unos años, referente en el mundo de la moda infantil dentro y fuera de nuestras fronteras. Los diseños realizados con cuidado y esmero, la calidad de los tejidos y la confección o esa forma de conjugar clasicismo y vanguardia, han hecho de la etiqueta made in Spain un sinónimo de éxito en la ropa de los más pequeños. Por eso no sorprende que sea precisamente en nuestro país donde muchos creadores se den cita para festejar la moda y presentar las propuestas que, en los próximos meses, inundarán sus armarios. The Petite Fashion Week by CharHadas.com, organizada por Belén Martí Junco, CEO de CharHadas, y todo su equipo, celebró el jueves 11 de abril su VII edición. Y lo hizo en un evento mágico y lleno de sorpresas que Eugenia Silva, Alejandra de Rojas, Caritina Goyanes o Alex Rivière, entre otros rostros conocidos, no se quisieron perder.

Todas las tendencias de la primavera están en The Petite Fashion Week

VER GALERÍA

Tras el éxito de sus ediciones anteriores y ya consolidada como la pasarela de moda infantil referente en España, The Petite Fashion Week presentó las colecciones de Primavera/verano 2019 de firmas como Petritas, Mi Canesú, Petitalo, Levi's, Catimini o Tiny Teo. Tampoco faltaron las propuestas las marcas de moda infantil de El Corte Inglés –Brotes, Bass 10, Tizzas, Bell&Rebel, Freestyle y B con B– que, una edición más, se convirtió en el patrocinador principal de un evento que se celebró en Nave María, convertida en una granja gracias a Cerro Tablado. Además, como ya es costumbre para los organizadores, sobre la pasarela pudimos ver a niños con capacidades diferentes, un hecho con el que ponen su granito de arena para colaborar en la integración de estos maravillosos niños que demostraron sus dotes como modelos.

VER GALERÍA

Compromiso con la moda infantil

Cada edición son muchas las celebrities que no se quieren perder las nuevas propuestas de los diseñadores y que, desde el front row, toman buena nota de las tendencias con las que vestirán los más pequeños. Eugenia Silva, una de las habituales, no quiso perderse el esperado evento al que también acudieron la influencer Alex Rivière, Caritina Goyanes, Paula Ordovás, María Palacios –que lució la camiseta del momento– Esmeralda Moya o Megan Montaner, entre muchos otros rostros conocidos.

VER GALERÍA