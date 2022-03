¿Boda, bautizo o comunión? 3 formas de vestir con éxito a tus hijos Encuentra inspiración para tus próximos eventos entre las propuestas de esta firma 'made in Spain'

La segunda mitad del año es la preferida por las novias para fijar la fecha de su boda. También es la época en la que se concentran la mayoría de las comuniones y buena parte de los bautizos. Por eso las semanas que van desde mediados de abril hasta el principio del otoño han recibido el sobrenombre de temporada BBC. Durante esos meses el número de compromisos que requieren una cierta etiqueta se multiplican. Para que los looks de tus hijas en esos eventos sigan siendo frescos y alegres, Abel & Lula –una firma del grupo Mayoral­– lanza su primera colección Primavera-Verano 2019. En ella hay prendas llenas de color, divertidas y cosmopolitas. Diseños con los que dar un toque sofisticado y fresco a sus estilismos y encontrar el diseño adecuado para cada tipo de celebración. ¡Acertar es más fácil que nunca!

1. Los clásicos renovados triunfan en las bodas

El blanco, en una boda, está reservada para la gran protagonista del día, la novia. Sin embargo, las más pequeñas de la casa también pueden vestir estos colores, sobre todo si han sido elegidas para ser damitas. Como sucede con los estilismos de adulta, un total look blanco funciona. Para que no resulte aburrido, lo mejor es optar por diseños que combinen diferentes texturas o que tengan algún detalle en otro color. La firma cuenta, entre sus propuestas minimalistas, con vestidos de esta tonalidad en los que volantes, bordados e incluso encajes, se convierten en el punto diferencial. También les puedes añadir personalidad con complementos que, dependiendo de cada niña, pueden ir de una sencilla diadema de flores a un pequeño tocado.

Si tu hija no tiene este papel en la ceremonia y es de las que siempre quiere llevar accesorios, seguro que sabes que los sombreros de paja y los canotiers se han convertido en el complemento más buscado de los eventos celebrados en una zona campestre a la hora del mediodía. Además de dar un plus al estilismo, protegen del sol y ayudan a que los más pequeños disfruten de sus juegos sin pasar tanto calor. Suelen funcionar con vestidos frescos, en los que los estampados son los verdaderos protagonistas. Si dudas elige un diseño con flores, este print nunca pasa de moda y menos en el armario infantil. Si prefieres un look más moderno, juega con la combinación de dos patrones, por ejemplo, lunares y flores.

2. Comuniones a todo color

Una de las ventajas de la colección de Primavera-Verano 2019 de Abel & Lula es su variedad. Entre sus creaciones no solo hay opciones para las más pequeñas, también diseños de tendencia, fáciles de llevar, que bien podrían convertirse en el estilismo perfecto para lucir en la comunión de sus hermanas o amigas. Así, la firma propone patrones sueltos, en los que el plisado y las combinaciones de colores arriesgados –el fucsia y el rojo– dejan atrás los estampados y las siluetas más infantiles. Este tipo de propuestas reclaman sencillez en el resto de accesorios. Unas sandalias de tiras lisas o unas bailarinas en un color neutro pueden convertirse en la mejor opción. El peinado, quizá, si admite una mayor elaboración: prueba con coronas de trenzas y adórnalas con un pasador a juego con el vestido.

3. Básicos originales, perfectos en bautizos

Hay siluetas que nunca pasan de moda y diseños que, por muchos años que transcurran, siguen siendo actuales. Eso es lo que la firma ha tratado de conseguir en buena parte de sus creaciones, en las que mezcla tradición y vanguardia para dar como resultado prendas de calidad y con patrones cuidados. Lo mejor de este tipo de diseños es que pueden sacarte de cualquier apuro, ya que podrás vestir con ellos a tus hijas en casi cualquier ocasión, por ejemplo, en bautizos. Si optas por estos cortes, apuesta por modelos color block, en los que tonalidades alegres y llamativas como el amarillo, el coral o el fucsia ganan peso sobre los neutros. Para los accesorios sigue las normas del círculo cromático y elige los colores que se encuentren en el lado opuesto. Es decir, combina azules y amarillos, verdes y anaranjados. De ese modo lograrás mezclas divertidas y originales.

