Un cuento para papá, el regalo más original para las fechas señaladas

En la gran aventura que significa tener descendencia, la existencia del fuerte vínculo entre madre e hijo es una cuestión innegable. Se trata de la conexión más importante del desarrollo del ser humano que, según diferentes estudios científicos, está relacionado directamente con la capacidad para mantenernos erguidos. Este especial vínculo entre madre e hijo ha permitido que la especie humana sobreviva, pero ¿Qué sucede entonces con los papás?

La importante figura del padre

A medida que avanza el crecimiento del niño y comienza a generar sus propias relaciones sociales, la figura del padre y la relación que crea con su hijo también es de vital importancia para el pequeño. Su rol es completamente diferente al de la madre, si ella lleva de la mano al pequeño hacia los afectos, el padre le confiere la independencia y sirve de puerta a lo exterior.

Esta especial unión entre el papá y su descendencia también se personifica en los regalos personificados que muchos de ellos reciben en las fechas señaladas. Los creadores de cuentos infantiles también se han hecho cargo del vínculo de los más pequeños y sus papás y por son muchas las obras que dedican sus textos e ilustraciones a las aventuras de ambos. Son muchas las editoriales las que, desde hace tiempo, se han lanzado a la aventura de crear historias que describen este especial nexo de unión del pequeño con su papa.

VER GALERÍA

Aventuras personalizadas con papá

Una de ellas es Mi cuento, una web especializada en crear historias con nombre y apellido en la que, además, podemos elegir el pelo del niño y del papá e incluso escoger detalles del aspecto físico del progenitor como la barba o el color de la piel. También se puede incluir el número de hermanos o incluso si el pequeño lleva gafas. Con dos títulos a elegir, Te quiero tanto papá y Sueña conmigo papá, la propuesta de esta editorial desarrolla en sentimiento que une al progenitor con su hijo por medio de dos originales aventuras.

VER GALERÍA

En Story of my name, también existe la posibilidad de que padre e hijo tenga su historia en común. Este original ‘site’ ha creado “una bonita historia sobre cuán especial y mágico puede ser el nombre de papá. Un libro personalizado en el que padre e hijo son los principales protagonistas”. Se trata de una obra que durante su vida eficaz (de los 0 a los 8 años del pequeño) es un gran incentivo educacional para el pequeño, y con el tiempo se convierte en un destacado recuerdo que une ambos para siempre. Para finalizar, la editorial online Rabitos de pasa ha creado tres bonitas historias, que además tiene un componente ecológico que les confiere un extra de exclusividad. Así, Papi, Papi, Papi, sabes hasta donde te quiero, Papi, nos damos un abrazo o Papi, ¿A que somos amigos? se convierten en una opción muy original para los papás más concienciados con la preservación del medio ambiente.