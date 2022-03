'Branding' para recién nacidos: así te llaman y así te muestras al mundo

Hacer referencia a un antepasado, al nombre de un ídolo de juventud o escoger para nuestro hijo lo que nos hubiera gustado tener a nosotros mismos son algunos de los principales motivos de los futuros papás para elegir el nombre que tendrá su descendencia. Esta y otras importantes decisiones en torno al recién nacido conforman la base principal de lo que ya se conoce como el branding para bebés. Una idea completamente 'marketiniana' que marca (nunca mejor dicho) todo lo relativo al mundo del bebé. Prendas y juguetes personalizados, cuentos que tienen como protagonistas a los pequeños de la casa… El nombre que los padres eligen para sus hijos comienza a estar milimétricamente estudiado, hasta el punto de que existe una disciplina científica que asegura que nuestro nombre determina nuestros pensamientos, sentimientos y acciones. Se trata de la denominada Neimólogy Science.

Dime cómo te llamas y te diré cómo eres es la idea principal del libro Know the name, know the person. En él, la escritora Sharon Lynn Wyeth, licenciada en matemáticas y creadora de este método, asegura que es posible averiguar con gran precisión los rasgos de personalidad, fortalezas, debilidades e incluso conocer cómo piensa, siente o se comporta cualquier persona. El nombre es, por tanto, un importante punto de partida tras el que cualquier ser humano conforma los rasgos exógenos de su personalidad. Es, por tanto, la nomenclatura de nuestra marca personal.

VER GALERÍA

El 'branding' corporativo al servicio de las personas

¿En qué se fijan los padres a la hora de escoger el nombre de sus hijos? En la actualidad, se pone el foco mucho antes, incluso antes de nacer, con el fin empezar a formar la marca desde bebé con el propio nombre… ¿Qué inspira? ¿Qué significa? ¿Cómo suena? La importancia de analizarse a uno mismo como marca se convierte en una tarea importante previa al nacimiento, para incluso corregir lo necesario y así 'venderse' mejor. Esta estrategia empresarial llevada al universo familiar denota que el branding (algo propio del entorno empresarial) se ha puesto al servicio de las personas con interesantes resultados. Igual de importante es elegir el nombre de una empresa que el de una persona.

En una reciente entrevista de la revista Traveler a Ana Kovacs, psicóloga infantil y terapeuta familiar, se enfatiza la idea de la importancia de la identidad individual partiendo de la nomenclatura con la que nos mostramos a lo que nos rodea: "Al escoger un nombre para el niño le estamos dando un lugar. Juegan un papel fundamental los ideales y sueños que los padres vuelcan en el pequeño".

VER GALERÍA

El 'target emocional' del 'branding' infantil

La personalización de una idea, una expectativa o un deseo en un alias ha modificado, sin duda, las preferencias de los progenitores a la hora de decidir el nombre de su hijo. En los últimos años, la idea de diferenciación, exclusividad o distinción han superado otras necesidades como la mitomanía o la rareza. Así, el INE (Instituto Nacional de Estadística) ha determinado según un estudio que los nombres tendencia para niña en el 2019 serán Lucía, Sofía, María, Martina, Paula, Julia, Daniela, Valeria, Alba y Emma. Los más cotizados para los niños son Lucas, Hugo, Martín, Daniel, Pablo, Alejandro, Mateo, Adrián, Álvaro y Manuel. Se podría concluir que los padres son, sin duda, un target emocional del branding infantil. Cualquiera que sea la decisión que tomen, siempre vendrá dada por un ‘desde’ como importante reflejo de sus mejores anhelos para el pequeño.