Recta final del embarazo: recomendaciones a tener en cuenta antes de dar la bienvenida a tu bebé

Cuando llega la recta final del embarazo son muchas las inquietudes y las dudas que surgen a las futuras mamás, de cara a los cuidados que deben tener en cuenta antes de la llegada de su hijo. Junto con los interrogantes, también se hacen presentes los miedos en lo referente a la salud del bebé y las medidas que se deben adoptar, así como las prácticas que se deben evitar.

Es fundamental, por tanto, mantener la constante interacción con el obstetra encargado de seguir la evolución de los meses de gestación. No obstante, existen determinadas recomendaciones que no debemos pasar por alto en el día a día de la recta final y que, en ocasiones, no comentamos con nuestro médico habitual.

¿Cuáles son las dudas más frecuentes?

Una gran parte de ellas atienden a las principales dudas que asaltan a muchas embarazadas cuando arranca la cuenta atrás ¿Es mejor mantener reposo o hacer ejercicio? ¿Existen remedios naturales para sobrellevar mejor estos meses? Hemos hablado con la Dra. Sofía Fournier, ginecóloga y miembro del equipo de Alto Riesgo Obstétrico y de la Sección de Salud Maternofetal del centro Dexeus Mujer, para dar respuesta a las grandes cuestiones que preocupan a muchas mamás cuando llega el momento. Una de ellas, por ejemplo, es el nivel de actividad física que se debe mantener en la recta final: "A lo largo del embarazo lo recomendable es la actividad física moderada. Por tanto, en la fase final, lo mismo, seguimos recomendando mantener una vida activa". El objetivo es claro: "Afrontar el parto en un buen estado de forma física hará que aguantemos mejor las horas de contracciones, que el parto sea más fácil y que la probabilidad de que aparezcan complicaciones sea menor".

En relación al ejercicio físico en las últimas semanas, son muchas las futuras mamás que tienen cierto miedo a adelantar el proceso si se exceden en el movimiento. Un mito que aclara nuestra experta: "Si mantienes tu ritmo activo de vida como hasta entonces, mejor. Y si, además, decides que ya estás cansada del embarazo y te apetece ponerte de parto, lo mejor es moverse mucho, caminar, subir escaleras, etcétera. No es que caminar vaya a provocar el parto, pero sí que es cierto que la actividad física moderada hará que el tema se desencadene lo más puntual posible".

Otro de los aspectos más comentados por las mujeres embarazadas que están a punto de dar a luz son las molestias propias del aumento de peso y tamaño en la recta final. Tanto es así que muchas de ellas se interesan por remedios o trucos para tratar de evitarlas. Una cuestión a la que la doctora apunta una clara solución: "Es importante intentar dormir y descansar al máximo, es normal tener insomnio y desvelarse a media noche, pero se debe intentar compensarlo levantándose un poco más tarde de lo normal o haciendo un poco de siesta. También pedir ayuda para lo que te suponga un esfuerzo físico importante".

El miedo al momento del parto

Un punto y aparte es el miedo que muchas embarazadas desarrollan cuando va a llegar el momento. Un temor que, según nuestra experta, se soluciona con algo de perspectiva: "Las claves para disfrutar del momento del parto para mí son dos, no tener una idea preconcebida y muy cerrada de cómo quieres que sea tu parto, y, por otro lado, confiar completamente en el equipo médico que te va a atender. Es importante tener en cuenta que el equipo que asiste al parto lo único que quiere es que la mamá y el bebé estén sanos y felices en casa lo antes posible. Se debe entender que las decisiones que pueden tomar van a ser siempre encaminadas a buscar esa seguridad en todo momento".