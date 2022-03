Cuentos infantiles que fomentan el amor de los niños hacia los abuelos

Son una figura insustituible en la vida de los más pequeños a los que quieren de manera incondicional. Los abuelos son esos seres entrañables con los que los niños comparten preciosos momentos y de los que tienen muchas cosas que aprender. El cariño, el respeto y la protección mutuos son solo algunos de los valores que, además, pueden aprender a través de la lectura de estos preciosos libros educativos que pueden leer en compañía disfrutando de un tiempo único y muy valioso que recordarán a lo largo de toda su vida.

'Cosas que me gustan de mis abuelos', de Tracey Moroney (Ediciones SM)

En este entrañable cuento un pequeño conejito cuenta lo mucho que quiere a sus abuelos y las cosas que le gusta hacer con ellos. Se trata de una bonita historia con la que los niños aprenderán lo enriquecedora que puede llegar a ser la relación con sus abuelos, puesto que de ellos aprenderán valores tan importantes como el amor, el respeto, el apoyo y la seguridad. Ellos desempeñan un importante papel en sus vidas ya que ejercen no solo como historiadores de la familia, sino también de padres suplentes y educadores.

'Abuelita, ¿te acuerdas?', de Laura Langston (Ediciones Beascoa)

La pérdida de la memoria de los ancianos es un triste acontecimiento que la mente de los niños no puede entender, pero con este bonito libro ilustrado aprenderán cómo adaptarse a ella. Marga es una niña que relata la convivencia con su abuela, que se ha ido a vivir con ellos. Es feliz escuchando sus historias y canciones, pero en algunas ocasiones no se acuerda de las cosas por lo que, temerosa de que no la reconozca más, se propone a ayudarla convirtiéndose en su memoria. Una tierna historia con un final feliz.

'Brazos largos', de Jacqueline de Barros y Nono Granero (Canica Books)

El vínculo de amor que une a abuelos y nietos es muy especial y va más allá de los años y las diferencias generacionales. Es lo que les sucede a Abuela y Nieta, las protagonistas de esta historia, cada una en fases opuestas (pero complementarias) de sus vidas. La niña cuenta cómo es su día a día juntas, lo mucho que aprenden en compañía y cómo el cariño de su abuela es tan grande que le hizo tener unos larguísimos brazos con los que abrazar y proteger a toda la familia.

'El secreto del abuelo', de Carles Cano (Anaya)

Ideal para que los niños un poco más mayores (a partir de los 8 años) den el valor que se merecen todas las cosas que les cuentan sus abuelos. Los protagonistas del relato son María y Miguel, dos niños que lo pasan en grande escuchando las historias que su abuelo Nicolás crea para ellos cuando va a verlos. Intrigados por este don tan particular, les releva que todo sale de su cabeza, por lo que no perderán la oportunidad de retarle para seguir disfrutando con sus cuentos.

