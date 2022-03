Los diseños 'made in Spain' que podrían colarse en el armario de la princesa Charlotte Las nuevas tendencias son toda una inspiración para mamás que, como Kate Middleton, se dejan seducir por la moda infantil con personalidad 'royal'

Tiene solo tres años –el próximo 2 de mayo cumplirá cuatro– pero la princesa Charlotte se ha convertido, como su madre, la duquesa de Cambridge en todo un referente de estilo. A su corta edad, la pequeña luce los diseños que, con cuidado y esmero elige Catherine Middleton y, muchos de ellos, han llegado a colgar el cartel de agotado. Entre las propuestas que luce nunca faltan vestidos de corte clásico, abrigos que complementan sus looks, chaquetas de punto y estampados de flores. Tampoco las firmas con acento español. Y es que, desde que nació el príncipe George, los pequeños han internacionalizado la moda infantil con sello made in Spain. Firmas como La Coqueta Kids o Pepa & Co han sido las encargadas de vestirlos en las ocasiones más especiales, como la boda de boda de Pippa Middleton, donde la malagueña confeccionó los trajes de pajes y damitas.

Y es que las hermanas británicas ha servido de reclamo para todos esos diseñadores que cada temporada visten a los pequeños como auténticos príncipes y princesas. Entre las novedades en el sector de moda infantil encontramos las propuestas de la colección de primavera-verano 2019 de Abel & Lula, una firma premium del grupo Mayoral que nace con la intención de vestir a las niñas en momentos especiales. Sus diseños clásicos y con un toque royal, te encantarán si eres fan del estilo de Charlotte. Jacquards con hilos metálicos, los plumetis, las delicadas lentejuelas y los mikados se convierten en los protagonistas de unas propuestas llenas de color y estampados. ¿Se fijará Kate en estos looks que también se comercializan en Reino Unido? Si como ella, buscas inspiración para renovar el armario de tu pequeña, toma nota de las prendas y tendencias que están por venir:

Abrigo lady

Al igual que duquesas y reinas sienten predilección por los abrigos a medida (de Meghan Markle a la Reina Letizia han optado por ellos en más de una ocasión) el equipo de diseño de la firma española se ha propuesto llamar la atención de todas las mamás que necesiten un básico especial. En este caso, la tendencia se hace realidad con abrigos de manga francesa y volantes naíf. ¿Verdad que es una pieza que sentaría muy bien a Charlotte?

Vestido blanco

En las tres últimas bodas en las que la pequeña princesa ejerció de dama de honor, este fue el color predominante en su vestido, aunque en todas las ocasiones lució fajines que daban un toque de color al diseño. Para las que busquen un vestido blanco o un look que pueda ser útil más allá de una boda, la firma propone este diseño delicado y fresquito y como complemento, la diadema de flores, siempre de tendencia.

Chaqueta de punto

Casi siempre se trata de flores, pero a veces los lunares también forman parte de los estampados preferidos de las pequeñas royals. Diseños con los que alegrar los patrones más clásicos sin perder ese aire aniñado y dulce de las prendas. La duquesa de Cambridge suele elegir este tipo de vestidos para su hija y, como la mayoría de las veces se trata de modelos de manga corta, opta por combinarlos con otro diseño tradicional: una chaqueta de punto de colores vivos cortada, casi siempre, a la cintura.

Canotier con flores

Si hay un accesorio que nunca falta en los actos oficiales a los que acude la Familia Real Británica es el sombrero o tocado. Aunque no se sabe el número con exactitud, hace unos meses el medio ABC News Londres aseguraba que la Reina Isabel, durante su reinado, ha lucido más de cinco mil diseños, entre los que se cuelan piezas de creadores como Frederick Fox, Philip Somerville y Rachel Trevor Morgan. Todavía no hemos visto a la princesa Charlotte con un modelo de este tipo –de momento prefiere las diademas de flores y los lazos– aunque no nos sorprendería verla, dentro de poco tiempo, llevando sobre su cabeza uno de estos adornos que tan bien lucen su madre y abuela.