¿Buscas nombre para tu bebé? Prueba con estas opciones

Elegir el nombre para un recién nacido no es una tarea fácil en absoluto. Es una de las primeras preguntas que se suelen plantear nada más recibir la buena noticia y de las que más quebraderos de cabeza pueden llegar a plantear a los futuros papás según se aproxima la fecha del nacimiento. Se trata de una cuestión fundamental que puede llegar a marcar a la persona de por vida, por lo que su elección no es algo que se pueda dejar al azar. Que suene bien, que sea original (pero que no se pase de exótico), que no esté demasiado oído o que quede acorde con los apellidos son algunos de los aspectos que se suelen tener en cuenta a la hora de elaborar un listado. Otra de las tendencias actuales es decantarse por nombres extranjeros en lugar de los clásicos, pero ¿por qué no hacerlo por otros de distintas regiones españolas?

Como ya sabemos, el catalán, gallego y el euskera son, además del castellano, los otros idiomas oficiales dentro de nuestras fronteras. Lenguas muy ricas con una gran tradición que también nos ofrecen opciones muy interesantes para llamar a nuestros retoños. Distintos, sonoros y con mucha fuerza. Si estás buscando un nombre para tu bebé y todavía no lo tienes claro, puede que estas bonitas alternativas, tanto para niña como para niño, iluminen tu decisión. ¿Quieres oírlas?

En catalán:



- Para niño:

Biel : Diminutivo catalán de Gabriel que significa 'la fuerza de Dios'

: Diminutivo catalán de Gabriel que significa 'la fuerza de Dios' Nil : Muy corto y sonoro, es la forma catalana para denominar al río Nilo y quiere decir 'regalo de Dios'

: Muy corto y sonoro, es la forma catalana para denominar al río Nilo y quiere decir 'regalo de Dios' Jan: Es la forma catalana del tradicional Juan, más breve y original. Su significado es 'Dios es misericordioso'

- Para niña

Laia : Se trata de la abreviación de Eulalia que, con el uso, se ha convertido en nombre. Procede del griego y significa 'bien hablada'

: Se trata de la abreviación de Eulalia que, con el uso, se ha convertido en nombre. Procede del griego y significa 'bien hablada' Ona : Es un nombre muy popular en Cataluña y proviene de la abreviación de Mariona, a su vez variante de María. Además, el término ona en catalán significa ola

: Es un nombre muy popular en Cataluña y proviene de la abreviación de Mariona, a su vez variante de María. Además, el término ona en catalán significa ola Aina: Es la forma que se usa en las islas Baleares de Anna, de origen hebreo. Quiere decir 'favor o gracia'.



En euskera:



- Para niño:

Aritz : También se puede escribir con hache. Su origen es vasco y en euskera significa 'roble', árbol sagrado en la región

: También se puede escribir con hache. Su origen es vasco y en euskera significa 'roble', árbol sagrado en la región Oier: Muy poco oído en el resto de España, es uno de los nombres más usados en la actualidad en el País Vasco y tiene su origen en la Edad Media

Muy poco oído en el resto de España, es uno de los nombres más usados en la actualidad en el País Vasco y tiene su origen en la Edad Media Julen: Variante euskera de Julián, su significado es 'raíces fuertes'

- Para niña:

June : Equivalente de Juncal, es un nombre vasco medieval que se remonta al siglo XII

: Equivalente de Juncal, es un nombre vasco medieval que se remonta al siglo XII Irati : Fuertemente vinculado a la naturaleza, en euskera significa 'bosque de helechos'

: Fuertemente vinculado a la naturaleza, en euskera significa 'bosque de helechos' Nahia: su significado es 'deseo' y es uno de los nombres más frecuentes en la región en los últimos tiempos.



En gallego:



- Para niño:

Iago : Es la versión gallega se Santiago y significa 'el sostenido'

: Es la versión gallega se Santiago y significa 'el sostenido' Brais : Popularizado por el protagonista de Paquita Salas, es un nombra muy frecuente en Galicia. Es de origen celta y su significado es 'tartamudo'

: Popularizado por el protagonista de Paquita Salas, es un nombra muy frecuente en Galicia. Es de origen celta y su significado es 'tartamudo' Roi: es la formula abreviada en gallego para referirse a Rodrigo. De origen germánico, significa 'de gran gloria'.

- Para niña: