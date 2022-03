Madrid rinde homenaje a la moda con estos planes que no puedes perderte

Los amantes del mundo del diseño están de enhorabuena estos días pues la capital de España acoge diversas iniciativas que seguro les entusiasmarán. Por un lado, Fashion Week Madrid abre las puertas de su 74º edición con la presentación de las tendencias que se llevarán durante la temporada de Primavera/Verano 2022, como, por ejemplo, las de Jorge Vázquez que han sido desveladas esta misma mañana. Sin embargo, y de forma complementaria, hay otra cita que no puedes perderte: Madrid es Moda. Esta iniciativa que aboga por la moda de autor con guiños a la inclusividad o la sostenibilidad entre otros alicientes se ciñe más en el tiempo y muestra las colecciones más punteras para Otoño/Invierno 2021-2022. Creaciones que se desvelan en el momento que pueden ya ser adquiridas.

VER GALERÍA

Un premio y un ballroom como inauguración

Madrid es Moda comenzó ayer y se desarrollará hasta el próximo martes 21 de septiembre. En su jornada inaugural, se entregó el premio Madrid Capital de Moda 2021, con el que se galardonó a la firma Oteyza en manos de la vicealcaldesa Begoña Villacís. Horas después, comenzaban los shows en el espacio conocido como Serrería Belga (calle Alameda, 15), un antiguo edificio industrial que data de 1925. Y como primer desfile, se contó con la recreación de un icónico ballroom en el que 15 performers frente a un jurado en el que se encontraba Topacio Fresh mostraron creaciones de Moisés Nieto, Brain & Beast, Masion Mesa, Beatriz Peñalver y JC Pajares, junto con complementos de Anton Heunis y calzado de AFT-R.

VER GALERÍA

Presentaciones en formato híbrido en distintos puntos de Madrid

Aunque la Serrería Belga podría denominarse como el ‘cuartel general’ de estas presentaciones, no será el único enclave de la ciudad donde disfrutar de la moda. El mercado de los Mostenses, el hotel Wellington o el mercado de la Paz, por ejemplo, también servirán de escenario para estos días de moda. Distintos enclaves donde disfrutar con las creaciones de sellos como GNrL Studios, Miguel Marinero, Oteyza, The Extreme Collection, Teresa Helbig, Juanjo Oliva, Malne, The 2nd Skin Co. o Bimani.

Igualmente, la Serrería Belga acogerá un showroom colectivo en el que el público podrá bajo cita previa conocer todas las colecciones (de estas y otras firmas) junto con un equipo de estilistas. Cabe destacar también otra gran novedad de esta edición, Men Pro, un punto de encuentro para profesionales del sector. Y estés donde estés, Madrid es Moda te acercará este gran evento a tu hogar a través de la música, ya que varios diseñadores (Teresa Helbig, Laura Corsini de Bimani y Moisés Nieto), la modelo Nieves Álvarez y la embajadora del ballroom Silvi ManneQueen han creado listas de música con las canciones que les inspiran, todas ellas disponibles en Apple Music, donde también encontrarás #ESlowfashion, una variada selección de "música en español y abierta a todos los estilos, tal y como se define la moda de autor española", explican sus creadores.