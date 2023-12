Todas las pistas que Cristina Pedroche ha dado de su look de las campanadas y un curioso detalle

La cuenta atrás para las campanadas ha comenzado. A falta de menos de dos semanas para que Cristina Pedroche despida el año por décima vez en Atresmedia acompañada de Alberto Chicote, la presentadora ha desvelado varias pistas, algunas "ocultas", según ha dicho, de su look, una nueva y prometedora propuesta estilística cargada de misterio y mucha novedad de la que ha ido dando pequeñas pinceladas a lo largo de los últimos días, como que su diseñadora es una mujer. A continuación, repasamos, uno por uno, todos los detalles que conocemos de la pieza que lucirá el próximo 31 de de diciembre, a cargo de su inseparable estilista Josie.

Desde que la orgullosa mamá de Laia, de 5 meses, se convirtiera en el rostro de la Nochevieja de Atresmedia hace ya una década, su look ha generado gran expectación, algo que ya se ha convertido en una tradición en sí misma. Como cada temporada, en la recta final para la velada, Cristina ha ofrecido algunos avances, como que su vestido "este año es tan especial que lo mismo sí que os gusta a todos" y que llevará una tonalidad que no ha elegido hasta la fecha. "Tic, tac", ha escrito este 18 de diciembre en su perfil social, donde ha compartido un vídeo en el que aparece muy natural, sin ningún tipo de maquillaje ni ropa, y tumbada boca arriba sobre lo que aparenta ser un río repleto de vegetación y con su larga melena suelta. "Muy pronto", culmina el breve clip, en el que no pronuncia palabra, pero sus ojos reflejan sorpresa y gran asombro mientras suena de fondo una banda sonora enigmática. Unas imágenes que, más allá de generar multitud de teorías, denotan que la esposa de David Muñoz podría volver a su esencia y a su versión más natural tras vivir en primera persona el fruto más bonito de esta naturaleza: la maternidad.

Pero las pistas no se quedan ahí, pues Josie también ha hablado y ha asegurado que los espectadores van a quedarse completamente "boquiabiertos" al ver a la estrella de la noche muy "distinta", palabras que David Muñoz ha secundado añadiendo que han logrado reinventarse y que lanzarán un mensaje muy bonito y potente. "Estoy feliz. Creo que vas increíble y que llevas un modelo que no hemos visto en diez años, y conseguir eso es súper difícil y creo que ahí estamos muy bien, tienes que tener cero estrés con eso. Tienes que ir a disfrutar porque, ¿tú sabes lo orgullosa que tienes que estar después de diez años y llegar así? Lo has conseguido una vez más", ha apuntado el estilista, que subraya la importancia de rodearse "del mejor equipo". "El día 31 tienes que llegar allí con la cabeza bien alta. Otra vez lo has vuelto a romper. Verás la que vas a liar", ha concluido en una conversación que Cristina ha hecho pública: "El audio de Josie me da fuerzas para todo", ha reflexionado feliz.

A la pequeña Laia "le llama mucho la atención"

Sin miedo a nada y con la misma ilusión, orgullo, alegría y nervios de siempre, según contó en El Novato, Cristina, que hace pocos días protagonizó los posados oficiales del evento enfundada en un conjunto bicolor de top blanco con mangas abullonadas y pantalón negro acampanado, volverá al privilegiado enclave que supone la Puerta del Sol de Madrid para decir adiós a doce meses inolvidables marcados por la llegada al mundo de su primogénita y grandes hitos profesionales, como su rol de conductora en Password. Un regreso que está a la vuelta de la esquina y que, como es habitual, está rodeado de incógnitas, en especial, una en concreto: ¿Estará la pequeña Laia a su lado esa noche o se quedará en casa con el resto de la familia? Por ahora, nada se sabe de eso, pero la radiante mamá sí ha desvelado un curioso detalle referente a la niña de sus ojos. "El vestido ya está terminado, me lo he probado y mi hija lo ha visto y a ella le llama mucho la atención", ha revelado en Zapeando, programa de LaSexta en el que colabora: "Colorinchis o brillos...", ha añadido para guiar al público.

