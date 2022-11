El dispositivo que convierte lo ordinario en extraordinario: 4 gestos para ser tu ‘yo’ más auténtico

Ser nosotros mismos es, en muchas ocasiones, más difícil de lo que pudiera parecer. Continuamente nos vemos condicionados por factores externos que evitan que nos comportemos como nos gustaría y mostrar nuestra faceta más auténtica. Sucede, por ejemplo, con las normas que aprendemos desde pequeños para convivir en sociedad, algo que no tiene por qué ser necesariamente negativo pero que, a veces, nos obligan a ir demasiado lejos, afectándonos personalmente. Es entonces cuando dejamos de ser auténticos. Pero aprender a actuar de manera acorde con lo que pienses y sientes, no como esperan los demás, es clave: tu felicidad está en juego.

Con el final del año a la vuelta de la esquina, es un buen momento para hacer balance, ver cómo podemos trabajar la mejor y más auténtica versión de nosotros mismos y hacer de los momentos ordinarios, esos a los que no solemos prestar demasiada atención, algo extraordinario. Porque la felicidad también se trabaja, y porque ser más felices requiere entrenar un poco a nuestro cerebro –y bastante a nosotros mismos para conseguirlo–. Pero, claro, dado que esto puede sonar bonito de decir pero abstracto de conseguir, en ¡HOLA! hemos elaborado una guía para bajar a tierra algo que de primeras puede sonar algo celestial. Toma nota.

Practica el journaling

El journaling es una práctica cada vez más utilizada. Se trata de llevar un cuaderno en el que día a día se plasman pensamientos, deseos, miedos, esperanzas, metas y proyecciones. No hay una receta única, puedes escribir tus reflexiones o simplemente lo que has desayunado esa mañana. En otras palabras, el journaling es un diario de vida con una función terapéutica cuyo objetivo es hacernos reflexionar sobre nuestras decisiones y conocernos mejor a nosotros mismos. Esta práctica busca, además, crear espacios de autoconocimiento que nos ayuden a conectar con nuestras emociones, impulsando la aceptación de las mismas.

Sal cada día de tu zona de confort

Vivir en nuestra zona de confort puede parecer agradable. Nos permite seguir adelante con nuestra rutina diaria con el piloto automático encendido, sin embargo, es importante romper con esta forma de actuar porque si no corremos el riesgo de estancarnos, no sentirnos lo suficientemente estimulados, y llevar una existencia gris, apática, vacía, monótona y aburrida. Traspasar esta zona no consiste en un cambio de un día, sino en transformar pequeñas cosas cotidianas: buscar nuevas formas de trabajar, nuevos sabores, conocer gente nueva, explorar nuevas situaciones… son solo algunos de los pequeños gestos que podemos poner en práctica en nuestro día a día y que, si somos constantes, nos ayudarán a ir superando nuestros miedos.

Pon en pausa tu mundo virtual

Deja de lado las pantallas por, al menos, una hora al día, y procura que sea antes de acostarte para descansar mejor. La tecnología nos ha hecho más libres y nos ha permitido estar más conectados, pero esto también convive con la otra cara de la moneda. Si antes de dormir exponemos nuestros ojos a pantallas, el mensaje que mandamos a nuestro cuerpo es contradictorio: le decimos que debe seguir despierto, lo que afecta a nuestro ritmo circadiano o reloj interno y a la generación de melanopsina, una sustancia fundamental para el descanso. Sustituye tablets, ordenadores, móviles y televisiones por un buen libro.

Convierte tus hobbies en pasatiempos compartidos

Tener una afición o practicar un hobby es una actividad que satisface íntimamente al que la realiza, le ayuda a relajarse, a cambiar el ritmo de vida y a olvidar la rutina laboral, a mantenerse con renovadas ilusiones y a ejercitarse física y/o intelectualmente, para así mejorar su calidad de vida. Sí, además, estos hobbies se practican en pareja, con amigos, o incluso con un grupo de personas desconocidas, los beneficios se multiplican. En ¡HOLA! te proponemos unirte a un club de lo que más te guste: de lettering, de astrología, jardinería, senderismo, boxeo…

Además, si tus amigos ya son usuarios de IQOS, pueden compartir contigo su código personal y así facilitarte el acceso a la comunidad IQOS con un descuento exclusivo. ¿A qué esperas para construir cada día el futuro que quieres con la gente que quieres?

*IQOS no está exento de riesgo y con su uso se inhala nicotina, que es adictiva. Dirigido únicamente a adultos.