Las 12 prendas de tendencia que triunfan entre las ‘tiktokers’ más virales

Gabardina griscon mangas globo

Te presentamos la gabardina a la que no logran resistirse las chicas francesas como Lison Sebellin. Un básico elegante que no puede faltar en el vestidor femenino esta temporada. Si bien las declinaciones clásicas del mismo nunca decepcionan, existen actualizaciones modernas capaces de transformar nuestros estilismos en pocos minutos. Hablamos del trench grisáceo de The Frankie Shop que ha adquirido esta insider. Un diseño repelente al agua, de corte oversize, con solapa de muesca, hombros caídos, mangas globo, abertura trasera y doble botonadura. ¿Cómo combinarlo? Con pañuelo estampado al cuello, cuerpo blanco, pantalón de traje negro holgado, bailarinas y bolso en clave XXL.