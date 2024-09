Denim oscuro: los looks vaqueros que puedes llevar también en el trabajo

13 18

© Getty

Chaleco

El chaleco denim es una prenda perfecta para añadir capas en otoño, añadiendo estilo y elevando tus looks. Úsalo sobre una blusa de manga larga con mangas abullonadas y pantalones de vestir para un look apto para la oficina pero a su vez ideal y moderno. Incluso puedes optar por uno tipo sastre y no llevar nada debajo para los días más cálidos. Para un look más relajado, combínalo con una chaqueta de ante y barrel pants, creando un conjunto cómodo y a la moda.