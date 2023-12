Hailey Bieber posa más sexy que nunca en la nieve con abrigo de pelo y microfalda de lentejuelas

A unos cuantos días de despedir el 2023, las celebridades dejan su residencia de Nueva York y Los Ángeles para disfrutar de la magia de la Navidad en uno de los destinos más lujosos y exclusivos, las montañas nevadas de Aspen. Lugar en el que ayer veíamos a Kendall Jenner estrenar un impresionante abrigo de pelo de la diseñadora Phoebe Philo, y ahora es el turno de una de sus besties, Hailey Bieber. Su última publicación ha revolucionado las redes sociales con un inesperado posado que alcanza más del millón y medio de likes.

- Hailey Bieber sale de fiesta con un minivestido drapeado metálico y un abrigo italiano de pelo

Su estilo ecléctico nos regala lookazos inolvidables que nos inspiran a la hora de elegir qué ponernos cuando nos encontramos frente al vestidor. Desde aquellos compuestos por básicos de fondo de armario con los que se cuela en la lista de las chicas que adoran el lujo silencioso, a otros con prendas supertendencias que se suben a las pasarelas internacionales. Pero lo que para nada imaginábamos era verla exponerse ante las bajas temperaturas del estado de Colorado combinando delicada lencería con piezas cargadas de personalidad y bañadas de brillos.

- Ficha en Zara y otras tiendas el vestido de lentejuelas negro de Hailey Bieber

Para esta famosa escapada con amigos lejos del bullicio de la ciudad y los paparazzi que siguen sus pasos en cada esquina, la modelo ha añadido a su maleta de viaje un estilismo de lo más especial con el que presume de abdominales marcados sin miedo al frío. Una propuesta compuesta por tres piezas que hace meses se presentó en la Semana de la Moda para la temporada primavera-verano 2024, ¡no está disponible para su compra! Se trata de un crop top rosita de manga larga y escote bajo con un sujetador lencero blanco y microfalda de pequeñísimas lentejuelas beige.

- La romántica sorpresa que Justin Bieber le ha hecho a Hailey por su cumpleaños, ¡con guiño a Disney!

¿Quién firma el look?

Son muchas las casas de costura que aterrizan en su guardarropa, y en este caso la firma italiana Numeroventuno batutada por Alessandro Dell´Acqua y con base en Milán es el artista de este estilismo que ha dado la vuelta al mundo en cuestión de horas. Desprende esa esencia que tan solo alguien como ella podría defender, ¡incluso rodeada de nieve! La empresaria de belleza que está triunfando con Rhode, ha añadido a este look de pasarela con el que seguramente volvamos a toparnos sobre el asfalto en la próxima Fashion Week, un impresionante abrigo de pelo blanco que aporta esa pincelada Old Money que las celebridades están retomando del pasado este invierno. Pero lo que más nos sorprende es que una vez más no se ha separado de su collar de diamantes en forma de 'B' que el prestigioso joyero de lujo Alex Moss creó por encargo, ¡lo luce desde el verano! ¿Qué significado esconderá?