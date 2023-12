María Pedraza se marca un 'Rosalía' con su último look

Nadie duda a estas alturas que Rosalía no solo se ha convertido en referente en lo que a música se refiere. La artista también influye con sus elecciones de moda. Su álbum Motomami, que veía la luz en marzo de 2022, hizo que la tendencia motera se colara en el armario de chicas como Úrsula Coberó, Hailey Bieber o Dua Lipa. Y parece que ahora está logrando algo parecido con la estética college, más aniñada y relajada, con la que la hemos visto estos meses. ¿La última en caer rendida a ella? María Pedraza, que no ha dudado en emularla en su escapada a Londres.

- María Pedraza posa al natural y sin rastro de maquillaje en su escapada romántica a Menorca

El estilo 'college' de María

Hace tiempo que la protagonista de Élite no esconde su relación con Jason Fernández y comparte en sus redes sociales buena parte de los planes que hacen juntos. El último, aprovechando los días festivos en España, ha sido una escapada a Londres que además de besos y demás muestras de cariño entre ambos, nos ha dejado un look de María al más puro estilo Rosalía. Hace unas horas, la intérprete mostraba a sus más de 10,7 millones de seguidores unas instantáneas con un look muy colegial, una tendencia que triunfa esta temporada y ya hizo suya la artista catalana. Se trata de un conjunto compuesto por un jersey bicolor cropped que deja a la vista su tonificado abdomen, una minifalda tableada y unos calcetines altos subidos que ha lucido junto a unos zapatos negros con cordones.

Pero no es la primera vez que la actriz de Toy boy se suma a esta tendencia. Hace tan solo dos días, María volvía a apostar por la estética college con un look ligeramente más formal. En este caso combinó una minifalda con tablas en los laterales con una camisa blanca, un jersey oversize granate, medias semitupidas y unos zapatos track de Prada.

Las elecciones de Rosalía

Como comentábamos al inicio de este artículo, aunque la tendencia college se ha convertido en una de las tendencias de la temporada, Rosalía ya llevó looks similares a los de María Pedraza hace meses. Uno de los más llamativos lo vimos a mediados del mes de junio, cuando la artista acudió al programa de radio Anda Ya de LOS40 para promocionar su canción Tuya. En aquella ocasión la catalana elegía un cárdigan rojo, minifalda de tablas, calcetines blancos y merceditas. Un detalle que llamó especialmente la atención es que completó el estilismo con dos trenzas que recogían su larguísima melena hasta la mitad y con el que todavía no se ha atrevido la actriz.

- Rosalía revoluciona Madrid con su nuevo estilo 'Motomami' dentro y fuera del escenario