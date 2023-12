Victoria Beckham trae de vuelta las medias grabadas con minivestido que tanto llevamos en los 2000

Aunque llevan años sin ser el complemento favorito de la moda a pesar del frío, las medias (ya sean lisas, tupidas, grabadas o de rejilla) cumplen una función esencial cada invierno y además, estilizan la figura más y mejor que cualquier otro accesorio. Es cierto que tenemos que echar la vista demasiado atrás para recordar cómo las celebrities más en auge de los 2000 lucían (sin demasiado acierto) el combo de medias con minivestido.

Sin embargo, tras muchas temporadas en las que este práctico suplemento ha estado desaparecido, sobre todo de las alfombras rojas y de los estilismos más elegantes de cualquier evento, Victoria Beckham lo ha recuperado para afirmar con rotundidad que sí, que las medias vuelven con más fuerza que nunca.

La diseñadora inglesa ha compartido en su perfil de redes sociales una foto en la que sale con uno de los looks que pudimos ver sobre la pasarela en su última colección de Otoño/ invierno 2023 presentada en París. Un estilismo compuesto a base de una americana de esmoquin convertida en vestido, una de las tendencias que más arrasan entre celebrities como Dakota Johnson o Cara Delevingne, y que Victoria Beckham ha decidido combinar con unas medias de encaje con grabado monogram y unos zapatos con pulsera al tobillo. Un total look en negro que es una mejor reinvención de cómo solíamos vestir hace ya unos cuantos años.

Además, la empresaria está tan segura de este accesorio estilístico que también lo ha propuesto en muchos de los looks que ha creado y que ha mostrado en sus últimos desfiles. ¿Sus favoritas? No sólo las anteriores que ella misma lleva, sino también las lisas finas y las de rejilla.

Este último modelo se ha convertido en un imprescindible dentro de su armario y hasta la hemos visto en varias ocasiones combinar sus medias de rejilla con todo tipo de vestidos, sobre todo los tipo midi. No importa de qué color sea el look, porque Victoria Beckham siempre encuentra la manera de lucirlas. ¿El ejemplo más claro? El atuendo tan aplaudido que lució hace unos meses con el que demostró que quedan estupendamente bien en un estilismo de invitada.

De hecho, es tal el gusto que ha cogido por este accesorio que no la hemos vuelto a ver lucir un minivestido sin cubrir sus piernas. Tanto es así, que ella misma confesó sobre su propio diseño que "¡¡Las medias que *realmente* te sujetan y te hacen la pierna más increíble!! Mis medias de encaje con monograma VB son una gran parte de mi armario de invierno en este momento... ¡son tan versátiles y cómodas!".

Por eso, a pesar de que miremos con terror los looks de hace años, parece que esta temporada ya no hay vuelta atrás y las medias van a tener gran protagonismo en nuestro armario. Eso sí, para no volver a arrepentirnos de ellas, llévalas como lo hace Victoria Beckham.