El conjunto 'comfy' de Victoria de Marichalar en Valencia: sudadera española y pantalón superancho

Aunque la hemos visto lucir preciosos vestidos de gala acompañados de elegantes zapatos de tacón en eventos concretos, cuando no se trata de posar en un photocall, Victoria de Marichalar siempre intenta introducir un toque práctico en sus elecciones. Desde combinar unos zuecos planos de Mango junto a un slip dress de invitada, hasta sus ya clásicos looks de aeropuerto en los que el chándal no puede faltar. A menudo se decanta por el estilo streetwear, aquel inspirado en la ropa de calle asociada a música como el hiphop o deportes como el baloncesto, donde predominan prendas de carácter deportivo y silueta holgada. Es precisamente la estética que aplicaba este domingo al estilismo con el que aparecía en Valencia, ciudad a la que se trasladaba para presenciar una de sus disciplinas preferidas.

La royal no quería perderse las últimas carreras del Mundial de MotoGP, así que reservó un sitio en el Circuito Ricardo Tormo para apoyar a su amigo, el piloto Albert Arenas. Aprovechando el soleado tiempo de la Costa, la hija de la infanta Elena prescrindió de abrigo en favor de una sencilla sudadera oversize en color negro. Una pieza de la firma catalana Twojeys, que nació en 2019 como marca de bisutería unisex y que en la actualidad también disponen de hoodies, camisetas y accesorios que conquistan a la generación más joven.

Con amplios bolsillos y capucha, la que lleva Victoria Federica ya no se encuentra disponible en tiendas, pues pertenece a temporadas anteriores -las hay similares desde 85 euros-. De hecho el pasado mes de abril veíamos cómo repetía con este mismo modelo, que aquella vez conjuntaba con unos jogger elásticos, deportivas de running y un bolso Louis Vuitton. En Valencia sin embargo ha recurrido a uno de sus pantalones favoritos, una opción que le funciona tanto en conjuntos de verano como de otoño, y con la que encuentra siempre la máxima comodidad.

Hablamos de los modelos tipo cargo que cuentan con una pernera superancha, ya sea tipo playeros o como los que lucía en el circuito de motos, unos de inspiración parachute con tejido técnico que recuerdan al armario Y2K propio de los 2000 y que parecen sin duda convencer a la aristócrata, pues los ha llevado en numerosas ocasiones.