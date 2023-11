Zara rebajará una versión del sensual vestido lencero que Rosalía llevó a los Grammys Latinos

Hace una semana que Rosalía volvió a pisar la alfombra roja coincidiendo con su exnovio, el artista puertorriqueño Rauw Alejandro. Seguramente habrás visto que ambos actuaron de manera individual (y muy emotiva) en la gala de los Grammys Latinos 2023, celebrados en la ciudad de Sevilla, un momentazo que se ha viralizado en las redes sociales. Al igual que el lookazo de lo más sensual de gasa translúcida con un delicado patrón de flores, que la catalana estrenó a su llegada al photocall dejando muy poco a la imaginación.

Acostumbradas a verla enfundada en piezas cargadas de personalidad que protagonizan titulares alrededor del mundo, en esta ocasión fue un paso más allá demostrando que no hay nada que la frene. En esta ocasión tan especial, que reunió a los nombres más conocidos del panorama musical, supo marcar la diferencia a través de un espectacular diseño de encaje y de origen español con escote barco, de manga larga y ajustado a su figura. Se trata de una creación de la casa Balenciaga idea por Demna Gvasalia para la colección primavera-verano 2023, que vio la luz hace unas semanas en la Semana de la Moda de París.

Su exclusiva y carísima elección semitransparente (que aún no está disponible para su compra) con la que la intérprete de Despechá presumió de tonificada figura ante los ojos de los paparazzi, parece haber inspirado al equipo creativo de Zara. ¿Por qué lo decimos? Porque hemos dado con una propuesta que sigue la misma línea estética en las novedades de nuestra marca de cabecera. ¿Y lo mejor? ¡Estará rebajado estos días de Black Friday! Te presentamos la versión más asequible de uno de los vestidos que pasarán a formar parte de la historia, pero aunque su precio esté al alcance de todos los bolsillos, no encajan con la mayoría de los armario por una gran razón: ¡es muy atrevido!

La versión aprobada por Zara

Si eres de las que no tiene miedo a dejar a la vista de todos la ropa interior o estás en busca y captura de un look de invitada con el que marcar la diferencia, he aquí tu próxima adquisición que querrás lucir estas semanas de compromisos navideños que se acercan. Este vestido largo confeccionado en encaje, hombros descubiertos y manga larga con bajo en un fino acabado en evasé, forma parte de ZW Collection, y aunque su precio original sea de 79,95, euros, estos días de descuentos en los que puedes aprovechar para hacerte con básicos de fondo de armario, estará disponible por 47,97 euros. ¿Seguirás los pasos de Rosalía?