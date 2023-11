Hailey Bieber lleva la minifalda con los 'Mary Jane' cómodos que conquistan a las chicas más altas

El frío se ha instalado también en Nueva York, cuyo street style se convierte estos días en toda una inspiración. Las celebrities aprovechan para hacer de la Gran Manzana su propia pasarela, luciendo prendas de supertendencia que nos animan a incluir en nuestro armario. Si la semana pasada era Emily Ratajkowski quien impactaba con un precioso abrigo de doble faz, en esta ocasión ha sido Hailey Bieber quien ha logrado sorprendernos con otra elección. La modelo salía el domingo de su apartamento mientras nos daba una idea de cómo llevar la falda extracorta con estilo sin que las bajas temperaturas supongan un impedimento.

Tras unos días de escapada al campo, donde ha aprovechado para celebrar de manera anticipada su cumpleaños (sopla 22 velas el miércoles) junto a su marido y Kendall Jenner, la fundadora de Rhode ya se encuentra de vuelta en la ciudad. La veíamos dejar su casa luciendo un conjunto de otoño con un vistoso abrigo oversize en tono burdeos, a juego con una bolsa de viaje. Dos complementos que aportaban el toque de color a su conjunto en negro, en el que sin duda destacaba la minifalda que escogía.

Un diseño de la firma canadiense Ssense de piel sintética, talle bajo y muy pocos centímetros de longitud, que conjuntaba con unas medias de Calzedonia. Estas regresan un invierno más en una versión semitupida que estilizan incluso más que las opacas y que las expertas no dudan en llevar esta temporada junto a minifaldas y vestidos cortos, como demuestra Hailey. No ha necesitado unos zapatos de tacón para crear ese efecto 'piernas infinitas' que ofrece esta combinación, pues la empresaria lo lograba simplemente con unos cómodos Mary Jane.

Aunque no duda en subirse a unos altísimos tacones cuando se trata de eventos especiales como las alfombras rojas, para el día a día a menudo vemos a la modelo apostar por calzado bajo o de tacón moderado, que no suma muchos más centímetros a su 1,71 de altura. En esta ocasión optaba por unas bailarinas de piel con tira y tacón redondeado, una propuesta de estilo lady con la que repite. Y es que hace unas semanas también elegía un diseño similar, aunque aquella vez se trataba de unas Mary Jane planas de The Row, para combinar con minivestido.