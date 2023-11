Olympia de Grecia sorprende con un vestido ceñido y botines puntiagudos con efecto piernas infinitas

Subirse a las pasarelas alrededor del mundo, colaborar con las marcas de moda más reconocidas del sector, protagonizar campañas internacionales... La carrera profesional de Olympia de Grecia sigue creciendo cada temporada, y aunque la sangre real europea que recorre sus venas le ha abierto las puertas al éxito en poco tiempo, no hay duda alguna de que tiene una visión muy personal y fotogénica. Hace unos días la veíamos calzando las zapatillas más virales del momento, y ahora con una combinación estrella que nos salvará más de un plan de última hora.

Considerada una de las royals veinteañeras más influyentes de la década junto a Carlota Casiraghi y Beatrice Borromeo, no hay ocasión en la que no nos enamore con su impecable vestuario que encuentra el equilibrio entre las tendencias punteras y los básicos con los que es imposible fallar. Tanto para dar un paseo como para acudir a una fiesta, es el fiel reflejo de lo que queremos ser en términos de estilo. Su última aparición por Londres nos ha regalado un look de invitada con el que demuestra que un vestido negro de lo más elegante, que seguramente tengas guardado el armario desde hace años, es el mejor aliado para una noche de otoño en la que quieras apostar por la sencillez.

El suyo es ceñido, de cuello redondeado, manga larga y drapeado en la cadera, un diseño que nos ha recordado a uno que llevó Hailey Bieber tiempo atrás. Lo ha estrenado en una cena privada en Londres para celebrar el aniversario de la marca de bebidas Della Vite junto a sus fundadoras y amigas, las famosas hermanas Poppy, Cara y Chloe Delevingne. Para esta ocasión especial, es importante no solo ir guapa, también protegerse de las bajas temperaturas que se instalan en la capital británica, razón por la que la princesa ha dado un twist al traje añadiendo el calzado que adoran las expertas en estos meses. Hablamos de los botines de tacón con puntera afilada que juegan con el efecto óptico de añadir más centímetros a su figura y que ha cambiado el registro de su look como por arte de magia.

Pero no es la primera vez que pone a prueba el truco FASHION de dejar a un lado los salones clásicos, ya lo hizo con una versión atemporal que nos encantó. Durante un evento que tuvo lugar hace un par de semanas en la misma localización, la vimos añadir a su vestido de palabra de honor un par de Mary Janes con tacón cómodo, toda una declaración de intenciones. ¿Estamos ante el fin de los tacones de tacón de aguja? ¡Estaremos atentas a su próxima combinación!