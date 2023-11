Amelia y Eliza Spencer impactan con sus tocados y joyas XL en la hípica de Australia

Estos días se están celebrando en Australia sus carreras de caballos al más puro estilo Ascot que nos está dejando looks de alto impacto. Este evento hípico está reuniendo a numerosos rostros conocidos a 17.000 kilómetros de Europa, y en él hay representación tanto de España, gracias a Elsa Pataky, como de Gran Bretaña, puesto que Amelia y Eliza Spencer han asistido a varias de las jornadas. Aunque en esta cita el protocolo de vestimenta no es tan estricto como en Ascot, sí estamos viendo looks de alto impacto dignos de grandes alfombras rojas, entre ellos, como no podía ser de otra manera, los de las gemelas, sobrinas de Diana de Gales.

Además de su parecido físico, patente, entre otras cosas, en sus grandes ojos azules, las hijas del conde de Spencer han heredado de la inolvidable princesa su gran pasión por la moda. A sus 31 años, es habitual verlas en los eventos más destacados en las grandes Fashion Weeks, y han colaborado con algunas de las firmas más importantes de la industria, siempre mano a mano. Tal es su conexión que la mayoría de las veces deciden juntas sus estilismos, y apuestan por coordinarlos. En el citado evento hípico australiano, han impactado en dos ocasiones diferentes gracias a conjuntos en los mismos colores, aunque con detalles diferentes.

Las reinas del match

Hace apenas unas horas, ambas han posado ante las cámaras con looks en tono blanco impoluto que demuestran que los pantalones pueden ser tan elegantes como un vestido. Amelia ha escogido un dos piezas de Cappellazzo compuesto por un top estilo corsé de mangas abullonadas y pantalones campana, mientras que su hermana ha preferido un mono de escote asimétrico con sobrefalda a modo de cola.

Como el resto de las invitadas a la cita, han completado con adornos en la cabeza pero, en lugar de elegir diseños de ala ancha como manda el protocolo de Ascot, en Australia parece que triunfan más los diseños tipo joya. Ellas han recurrido a House of Emmanuele, firma de referencia de Madonna y Beyoncé, y han lucido tanto tocados brillantes como collares en clave XL que no han dejado indiferente a nadie, piezas realizadas a base de grandes cristales de diferentes colores.

El pasado martes llevaron looks parecidos, también con diseños lisos en idénticos tonos y tocados llamativos. En esa ocasión lo apostaron todo al rojo con looks de Cappellazzo que, aunque eran diferentes, seguían la misma estrategia de realzar la figura potenciando el pecho y la cintura. En cuanto a los tocados, Eliza se decantó por una pieza dorada estilo jaula que cubría su rostro, mientras que Amelia prefería seguir con el rojo mediante una diadema de pedrería.