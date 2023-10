Victoria Beckham demuestra cómo ir elegante en 'leggings' en su último plan familiar

"No me gusta el fútbol", admitía Victoria Beckham en el documental sobre su marido, que se ha convertido ya en uno de los contenidos más vistos de Netflix. Pero a pesar de ello, la diseñadora no duda en apoyar al futbolista en el terreno de juego: hace años en las gradas para verle jugar, y ahora, para animar al Inter de Miami, el equipo del que David es cofundador. Ese era el plan familiar del que disfrutó ayer la pareja junto a sus hijos, Cruz Beckham y Harper Seven. Una ocasión para la que la exintegrante de Spice Girls apostó por un look athleisure en el que logró integrar la prenda deportiva más versátil junto a una americana.

La empresaria se dejaba ver en el estadio DRV PNK de Florida vestida de negro, su color insignia, y defendiendo de nuevo los leggings en este estilismo monocromático. En ellos ha encontrado un auténtico aliado que va más allá de sus sesiones de entrenamiento: también encajan en un atuendo de inspiración ejecutiva al combinarlo con esta chaqueta de hombreras abotonada: una blazer larga y entallada sin solapas.

Una de sus combinaciones infalibles

Parece que los leggings se han convertido en la única prenda deportiva que la diseñadora aprueba en sus looks para el día a día. Y es que es habitual verla posar con diferentes modelos, acompañados a menudos por otro tipo de americanas que utiliza como minivestidos, logrando un efecto 'piernas infinitas' muy favorecedor. Durante una de sus últimas visitas a París, el pasado mes de junio, Victoria cambiaba el tono más oscuro de la paleta por el malva en este look con chaqueta y originales mallas de Balenciaga, el modelo Knife Fishnet (3.300 euros).