Hablamos con Isabelle Junot: 'Me gusta cuidarme, pero no tengo prisa en volver a mi cuerpo preparto'

Desde que saltara a la fama gracias a Masterchef, Isabelle Junot nos conquistó con su dulzura, naturalidad y simpatía, además de, por supuesto, con su estilazo. Siguiendo los pasos de su prima política Tamara Falcó, la marquesa de Cubas se ha convertido en los últimos años en un auténtico referente de estilo gracias a sus looks, los cuales, como ella misma explica, respiran el minimalismo danés, la atemporalidad francesa, la modernidad neoyorquina y la alegría española, cuatro lugares que marcan su historia. Actualmente, está volcada en su proyecto como coach de alimentación intuitiva, el cual compagina con trabajos como embajadora de varias de las firmas de moda y belleza más deseadas. Nos damos cita con ella en el centro de Madrid para descubrir de primera mano su nueva rutina de belleza, la cual ha cambiado inevitablemente en los últimos meses ya que hace tan solo cuatro meses dio la bienvenida a su primera hija, Philippa, bautizada así en honor a su padre, Philippe Junot.

Estás en un momento muy dulce tanto a nivel personal como profesional. ¿Cómo te encuentras?

Estoy muy feliz, muy bien, compaginando todo bien, tanto como en casa como con el trabajo, los eventos, etc. Encantada, es un momento único.

Aparte de seguir con tu proyecto Isa Healthy Life, has encontrado en las redes sociales nuevas oportunidades de trabajo ¿te imaginabas hace unos años que ibas a poder profesionalizarlas?

Nunca lo pensé, la verdad. Creo que ha ido surgiendo todo como tenía que surgir, como lo de Isa Healthy Life, que nació de forma muy orgánica durante el confinamiento. Y nada, poco a poco, trabajando con distintas marcas, estoy feliz, la verdad.

Y ahora Rowenta. ¿Qué es lo que más te gusta de este nuevo producto?

Hair Therapist me parece increíble. Es la primera herramienta que existe que tiene calor y es para reparar el pelo, cierra la cutícula y no lo daña, me pareció lo más. Me lo mandaron, lo probé y me parece que cumple su función desde la primera vez, el pelo se queda muy sedoso, brillante…

¿Tú cómo te cuidas el pelo?

Intento no lavármelo todos los días, uso productos de alta calidad para mi tipo de cabello, tratamientos específicos para lo que veo que va pidiendo el propio pelo y herramientas profesionales, como el nuevo secador de Rowenta que es súper ligero, increíble y te seca el pelo en un segundo.

Te hemos visto a veces con el pelo más cortito, con melenita, a veces un pelín más rubia, a veces un pelín más castaña, pero nunca nada muy radical. ¿Crees que en algún momento te atreverás?

Me lo preguntan mucho. Yo creo muy radical no creo, pero a lo mejor probar... O sea, me gustan los cambios, pero dentro de su justa medida. Me encantaría dejarme el pelo largo en una época y de repente cortármelo bastante otra vez, para no verme siempre igual y divertirme a mí misma. En invierno, por ejemplo, me gusta tener el pelo más oscuro, que me parece que queda mucho más natural.

Gracias a tu trabajo, al final estás en contacto con muchos maquilladores y peluqueros profesionales. ¿Qué truco de belleza has aprendido de ellos?

Básicamente, el cómo maquillarme, porque no tenía ni idea y hacía un poco lo que me salía, pero ahora sí que voy fijándome no solo en el espejo, sino en el feeling de cuando me maquillan. Intento recrear y reproducir lo que hace, por ejemplo, Gabriel Llano, me maquilló en mi boda y es mi maquillador de confianza, pero es imposible. Igual con Amparo Sánchez, tienen dos estilos distintos y verles me hace aprender mucho, me encanta.

Y de tu madre, ¿qué has aprendido en cuanto a belleza?

Ella se cuida mucho, pero de una manera… más natural, más nórdica podríamos decir, no sé si me explico. Para ella, menos es más. Por ejemplo, casi nunca se maquilla. Desde pequeña siempre la he visto con sus rutinas, pero es más como a nivel de salud, de self-care, el cepillado para eliminar células muertas, activar la circulación, el sistema linfático… pero no para la celulitis, sino algo más interno, más detox.

A nivel de look de belleza, ¿te gusta arriesgar o prefieres apostar sobre seguro?

No sé si diría arriesgar, pero me gusta como que darle un toque que destaque, algo muy mío, tanto en el maquillaje como con el pelo. E ir variando, si me pongo mucha coleta, pues de repente me lo suelto para cambiar, o si llevo muchas veces ondas, hoy me apetecía llevarlo liso, que además después de usar el Hair Therapist se quedó muy bien peinado y un poco más liso, y dije, pues ¿por qué no? Hay que ir haciendo cosas distintas, que me aburro si no.

Hablabas de la influencia del estilo nórdico en belleza. ¿En la moda también te influyen tus distintas raíces?

A ver, por una parte, tengo esa parte de que me gusta mucho el estilo nórdico, que es como más clásico, minimalista, más limpio, pero tengo... no sé si será de Nueva York, una parte más cañera. La parte española, pues viva la vida, colores estampados, que no digo que así se vista todo el mundo aquí, pero lo asocio a eso. Y la parte francesa es ese toque atemporal y clásico.

Cada vez que te hacen fotos, ya sea por la calle o en un evento, se habla mucho de tu look. ¿Sientes presión?

No tanto, la verdad, porque no creo que tenga tanta importancia en ese sentido. En el día a día lo vivo con naturalidad al cien por cien. Quizás hay más presión en los eventos, que a lo mejor me lo pienso, pero si no, en mi día a día busco ir cómoda y como a mí me gusta, sin más.

Hace un par de semanas te vimos en los premios Talento Fashion 2023, donde entregaste un premio a Inés Domecq, una diseñadora que te encanta. ¿Qué es lo que más te gusta de ella?

Es muy fácil la pregunta. Lo que más admiro es su ética de trabajo, y lo digo siempre, porque trabaja muchísimo, lo hace bien todo, tiene una creatividad tremenda, porque cada cápsula que saca me encanta y me divierte todo. Y tengo que ser la primera que se lo pone antes de que todo el mundo lo tenga (risas).

¿Te ves tú en un futuro lanzando algún proyecto de moda?

No lo tengo en mis planes, sinceramente, pero me encanta la moda, si me surge alguna oportunidad, pues bueno…

¿Quién dirías que es tu icono de estilo?

Es que no lo sé, no tengo a nadie en específico. Es una pregunta que nunca sé responder. Me gusta un poco improvisar, a lo mejor hay algo que está de moda que me encanta, hay otras cosas que están de moda que no me gustan, y viceversa, cosas como más antiguas que digo, “pues esto me gusta”. Intento siempre preguntarme si me gusta realmente o no algo antes de comprármelo y no dejarme llevar por lo que piense la gente.

¿No te importa el "que dirán"?

A ver, siempre hay algo que sí que te importa, no te voy a mentir, pero no dejo que me afecte e intento no basar ninguna decisión sobre eso. Es más, me gusta cuando un conjunto no convence a todo el mundo, es más divertido eso que gustar siempre a todo el mundo.

¿Cómo ha cambiado tu rutina de belleza en el último año, desde que te quedas embarazada hasta ahora con el postparto?

Hace seis años o así entrenaba de otra manera, comía peor… pero he cambiado mi relación con la comida, mi relación con mi cuerpo y mi relación con el deporte. Busco hacer deporte para sentirme bien, no tener culpa si no llego a hacerlo, intentar mover mi cuerpo todos los días, aunque sea caminando mucho, yendo a una clase de yoga, haciendo algo en mi casa, durante el embarazo hacía mucho eso también, que sea algo de self-care y no de autocastigo.

¿Dirías que la maternidad te ha ayudado a liberarte un poco de esa culpa de la que hablas?

No, eso venía desde antes, pero después de la maternidad ha sido como una afirmación de todo lo que ya estaba haciendo, de cuidarme tanto lo físico como lo mental. Tener una relación sana con la comida, es decir, yo como postre, me puedo tomar una galleta, y es como... "eres Isa Healthy, pero te estás comiendo eso". Pues sí, justamente, me puedo comer esa galleta sin tener que comerme el bote entero, y sin tener culpa ni pensar que tengo que ir al gym a quemarlo justo después Me encanta comer sano para sentirme bien y no para verte bien, lo mismo para el ejercicio, por supuesto me encanta cuidarme, me gusta verme bien, pero no tengo ninguna prisa en volver a mi cuerpo preparto...

¿Cuál es actualmente tu rutina fitness?

Cada mujer es su mundo, no hay que tener prisa, sé que es muy fácil decirlo... Yo reconozco que me recuperé bastante rápido y me sorprendió, porque había engordado bastante, cosa que tampoco me molestaba. Yo lo que estoy haciendo es comer suficiente, sano y lo que me gusta. Ahora, ya que ha pasado bastante tiempo, muy poco a poco, estoy entrenando con mi entrenador persona, Ángel, y me encanta el pilates porque, aparte de fortalecer desde dentro, es como un momento de respirar y desconectar un poco, ¿no? Aunque también me gustan los deportes cañeros. Estoy escuchando a mi cuerpo y camino mucho, soy muy activa en mi día a día.