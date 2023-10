El truco de Victoria de Marichalar para llevar unos pantalones bajos y que estilicen como unos altos

Decir que Victoria de Marichalar se ha convertido en toda una influencer del mundo de la moda no es algo descabellado. Desde que cumplió la mayoría de edad, hemos visto cómo la hija de la infanta Elena ha ido ganando visibilidad hasta convertirse en una invitada imprescindible en los desfiles de las firmas de moda más reconocidas, también en sus fiestas y eventos, algo que hemos podido comprobar durante las Semanas de la Moda de París y Milán. Allí ha demostrado que se atreve con looks muy variados, pero quizá ha sido su última elección la que nos ha dejado claro que, en cuestión de moda, no le dice que no a nada.

Hace solo unas horas, Victoria compartía con sus más de 250 mil seguidores uno de sus últimos (y sorprendentes) planes: una carrera de camiones en la que participaba Antonio Albacete, siete veces Campeón de Europa de Carreras de Camiones. Una actividad bastante diferente a las que nos tienen acostumbrados y para la que elegía un look muy llamativo, salpicado de detalles de tendencia.

La hija de la infanta Elena se decantó por un pantalón recto de color blanco, un tono muy apropiado para las temperaturas suaves que estamos viviendo en el comienzo de este mes de octubre. Pero quizá, lo más llamativo del diseño, es que contaba con una doble cintura, creando el efecto de que los llevaba sobre otra prenda, unos boxer, una tendencia a la que ya se han sumado muchas influencers y expertas en moda. Lo mejor de esta elección es que se trata de un buen truco para llevar unos pantalones bajos (o al menos en apariencia) y conseguir que estilicen tanto como unos altos.

Y es que, gracias al contraste de color entre ambas cinturas, visualmente se crea la sensación de que Victoria ha elegido un diseño de tiro medio o bajo, el de color blanco. Sin embargo, gracias a la cintura negra que se alarga varios centímetros por encima de su ombligo, estaríamos ante todos los beneficios estilísticos de los diseños altos que, entre otros, permiten estilizar la silueta.

Para culminar su estilismo, Victoria combinó los pantalones con un top negro, tipo chaleco y bastante corto. Otra prenda de tendencia, fácil de reutilizar en estilismos más formales y que, incluso, se puede lucir sobre una blusa o camisa con mangas especiales. Nos ha llamado mucho la atención el calzado: unas zapatillas de trekking con las que sentirse cómoda en todo momento y que contrastaban con el resto del look, en el que no faltaron complementos como joyas (collar y varias pulseras), gafas de sol o bolso.