Selena Gomez estrena un espectacular minivestido inspirado en una de las princesas más famosas

No cabe duda: estamos ante una nueva era de Selena Gomez, al menos en cuanto a moda se refiere. Desde que la artista tomó la decisión de cambiar de estilista, la expectación ante sus apariciones públicas no deja de crecer. Y es que cada vez es más evidente el radical cambio que se ha producido en su vestidor: looks atrevidos, divertidos y rejuvenecedores forman ahora parte de sus elecciones. Así lo demostraba una vez más en París, donde la cantante se encuentra pasando unos días.

- Selena Gomez impacta con un atrevido conjunto de fiesta que reafirma su radical cambio de estilo

Aterrizó este fin de semana junto a la modelo Nicola Peltz y el marido de esta, Brooklyn Beckham, dos de sus mejores amigos. Y desde entonces somos testigos de un estudiado maratón de conjuntos en el que, probablemente, sea este uno de los que más destacan. El miércoles se dejaba ver por las calles de la capital francesa, que actualmente acoge su propia Semana de la Moda, con un minivestido blanco de lo más original. Una pieza firmada por Jacquemus y bautizada como La Robe Taffetas, de patrón encorsetado con lunares negros, vistosas mangas abullonadas y escote Bardot, disponible desde 1.355 euros.

- El vestido 'femme fatale' que Selena Gomez ha combinado con joyas valoradas en más de 138.000 euros

Una apuesta muy diferente a las que hace meses llevaba y que se cuela como novedad en su armario gracias a Erin Walsh, la asesora de imagen responsable también de la gran transformación de Anne Hathaway. La primera vez que vimos este vestido fue en uno de los desfiles más virales que se han celebrado en lo que va de 2023: pertenece a uno de los looks presentados en el show de Le Chouchou que el francés celebró en Versalles para presentar su colección Otoño/Invierno 2023-2024. Una línea marcada por grandes volúmenes de prendas como la que luce Selena, que el diseñador inspiró en la figura de María Antonieta, una de las princesas -y posterior reina consorte- más famosa de todos los tiempos.